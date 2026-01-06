Lo que parecía ser una noche tranquila en el barrio Galán, de la localidad Suroriente de Barranquilla, se convirtió en momentos de pánico, tras una incursión sicarial que dejó una persona muerta este lunes 5 de enero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cuatro sicarios en dos motocicletas arribaron a la calle 36 con carrera 2A, del sector en mención, y, sin mediar palabras, dispararon en varias oportunidades contra un hombre.

La víctima fue identificada como Jaime Francisco Mercado Londoño, quien se encontraba en dicha dirección cuando sufrió el ataque que le produjo la muerte de manera instantánea, según indicaron los reportes de testigos.

Tras escuchar las detonaciones, se vivieron momentos de pánico y confusión en el sector. Los vecinos trataron de auxiliar de inmediato al ciudadano, pero su fallecimiento se dio en el lugar de los hechos.

Más detalles del hecho

Versiones preliminares manifestaron que los sicarios, después de cometer el ataque, huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. Además, se conoció que la víctima sería conocida como ‘Morrocoyo’.

No obstante, las autoridades se acercaron hasta el lugar de los hechos para verificar estas informaciones entregadas por la comunidad y emprendieron las investigaciones del caso, con el fin de esclarecer los móviles de esta muerte violenta.