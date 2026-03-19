En los últimos años se ha disparado, sobre todo en Estados Unidos, la compra de los medicamentos Ozempic y Wegovy, cuyo principio activo es el semaglutida, un antidiabético que se usa para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

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La fuerza que ha tomado la popularidad de estos medicamentos se debe a los efectos que tienen en la pérdida de peso.

Millones de personas en el mundo tienen obesidad, lo que aumenta el riesgo de sufrir diabetes 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Perder peso puede evitar estos riesgos, pero a veces intentarlo con dieta y ejercicio resulta difícil, y los fármacos de nueva generación han demostrado ser muy efectivos.

En diciembre pasado la Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso en forma de píldora del medicamento para adelgazar Wegovy de la farmacéutica Novo Nordisk.

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Así, la píldora de Wegovy se convirtió en la primera terapia oral con el principio activo GLP-1 aprobada para el control del peso.

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Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) arrojó que aunque los fármacos de nueva generación para la obesidad (como Ozempic y Wegovy) son altamente efectivos, interrumpir el tratamiento conlleva una rápida recuperación de peso que se estabiliza al año.

Según sus resultados, a las 52 semanas los pacientes habían recuperado el 60 % del peso perdido, aunque a las 60 semanas la recuperación de peso comenzó a estabilizarse. A largo plazo, la pérdida de peso neta se mantenía en el 25 %.

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Así, alguien que hubiera perdido una quinta parte (20 %) de su peso al inicio del tratamiento, lograba una pérdida real de peso del 5 % un año después de dejarlo.

Riesgos cardiovasculares de suspender el Ozempic

Profesionales de la salud han advertido también que la suspensión de Ozempic puede conllevar riesgo de problemas cardiovasculares.

El neurólogo e internista Biagio David González explicó en entrevista con ‘N+ Univision’ que un estudio reciente dejó en evidencia que los beneficios de este medicamento se van una vez el paciente deja de usarlo.

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"Este fármaco se aprobó inicialmente en el 2017 para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, para el control metabólico. Posteriormente, en el 2020, se descubre que este fármaco también tiene beneficios cardiovasculares y luego como efecto está la pérdida de peso", sostuvo.

Ahora una investigación sobre el Ozempic, que incluyó seguimiento a un grupo de pacientes diabéticos, demostró que “una vez que se suspende el medicamento puede borrar o suprimir los efectos beneficiosos que este estaba realizando durante su uso”, señaló el neurólogo.

“En pacientes diabéticos y que tienen enfermedades de base, al dejar de utilizar el medicamento aumentan los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, hay un mal control de la glicemia, y por lo tanto pueden conllevar a mayor riesgo cardiovascular, infartos o accidentes cerebrovasculares”, agregó.

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En el caso de las personas que utilizan el Ozempic solo para bajar de peso, el especialista explicó que “probablemente esos pacientes al retirar el medicamento experimenten un incremento muy rápido del peso y esto trae como resultado mayores riesgos cardiovasculares”.

¿Cómo evitar problemas cardíacos al suspender el Ozempic?

Biagio David González dijo en ‘N+ Univision’ que es importante suspender el Ozempic bajo supervisión médica.

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Añadió que lo que se espera es que el médico le indique al paciente que debe disminuir el medicamento de manera progresiva hasta suspenderlo.

“Inmediatamente debe iniciar otro medicamento que tenga efectos cardiovasculares o protectores que sean muy similares a este medicamento (Ozempic), con el fin de evitar ese efecto rebote“, concluyó.