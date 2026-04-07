La ciencia y la salud nunca habían ido de la mano tanto como ahora. En pleno 2026, los estudios científicos han sido la opción más confiable para que expertos en salud recomienden hábitos y actividades que pueden mejorar considerablemente la calidad de vida del ser humano.

¿Cuánto tarda el hígado en regenerarse? Esto dicen los expertos

Precisamente,este 7 de abril, cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, en el que la OMS celebra su 78 aniversario, está dedicado este año a los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado.

“La ciencia es una de las herramientas más poderosas de la humanidad para proteger y mejorar la salud”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y recordó que en la actualidad las personas viven más y mejor que sus antepasados gracias a avances como la penicilina o las resonancias magnéticas.

Problemas de salud antes mortales como el cáncer, el VIH o la hipertensión se han transformado en enfermedades “manejables”, mientras que los programas de vacunación han salvado más de 154 millones de vidas infantiles, subrayó la OMS.

Leer también: Día Mundial del Sueño: consejos de especialistas para dormir mejor

Hábitos recomendados y respaldados por la ciencia para mejorar la salud

En este contexto, especialistas coinciden en que adoptar hábitos saludables en la vida cotidiana es clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Estos son algunos:

1. Mantener una alimentación balanceada

Expertos recomiendan priorizar el consumo de frutas, verduras, proteínas magras y alimentos naturales, reduciendo al mínimo los productos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas.

2. Realizar actividad física regularmente

Practicar ejercicio al menos 30 minutos al día ayuda a fortalecer el corazón, mejorar el estado de ánimo y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

3. Dormir lo suficiente

El descanso adecuado —entre 7 y 8 horas diarias en adultos— es fundamental para la recuperación del cuerpo, la memoria y el sistema inmunológico.

4. Cuidar la salud mental

La gestión del estrés, el tiempo de descanso y las relaciones sociales son pilares del bienestar. Actividades como la meditación o el contacto con la naturaleza pueden ser de gran ayuda.

5. Mantenerse hidratado

Beber suficiente agua durante el día favorece el funcionamiento del organismo, la digestión y la regulación de la temperatura corporal.

6. Evitar hábitos nocivos

Reducir o eliminar el consumo de tabaco y alcohol es una de las recomendaciones más reiteradas por los profesionales de la salud.

7. Realizar chequeos médicos periódicos

Las revisiones médicas permiten detectar a tiempo posibles enfermedades y prevenir complicaciones a largo plazo.