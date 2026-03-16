El reloj empezó a correr para millones de seguidores alrededor del mundo. Con la llegada de marzo, también comenzó la cuenta regresiva para uno de los regresos más esperados del K-Pop: el de BTS. Y como si fuera una señal para avivar la emoción del fandom, el grupo sorprendió con un adelanto lleno historia, música y cultura.

A través de la plataforma Weverse, la banda surcoreana publicó un video animado titulado “Animation Trailer: What is your love son?”, una pieza audiovisual que funciona como antesala de su nuevo álbum.

El corto lleva a los espectadores a un viaje en el tiempo. La historia inicia en 1896, cuando siete jóvenes coreanos escuchan la canción tradicional Arirang en un antiguo fonógrafo. Desde ese momento, cruzan el océano Pacífico para interpretar la melodía fuera de su país, en un intento por llevar su cultura al mundo.

La narración animada avanza hasta conectar con la actualidad. En el último tramo, la escena cambia y aparece el grupo presentándose frente a miles de fans en un concierto, cerrando con una imagen frente a la histórica plaza Gwanghwamun Square.

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La inspiración detrás de la historia

El concepto está inspirado en un hecho real documentado por el periódico The Washington Post el 8 de mayo de 1896 en un artículo titulado “Seven Koreans at Howard”.

Según esos registros históricos, un grupo de jóvenes coreanos visitó Washington D. C. y participó en algunas de las primeras grabaciones de audio conocidas de ciudadanos de Corea. El 24 de julio de ese mismo año, dejaron registrado en cilindros de fonógrafo lo que se considera una de las primeras interpretaciones grabadas de la canción tradicional Arirang.

EL NUEVO TRAILER ANIMADO Q NOS LANZARON DE LOS CHICOS PARA ARIRANG JUNTO CON EL WHAT IS YOUR LOVE SONG?, OMGG QUE TIPO DE SPOILER SERÁ??, LO Q SÉ ES Q SE VIENE EL CB DEL SIGLO



BTS IS COMING

SWIM IS COMING

ARIRANG IS COMING#BTS_ARIRANG#whatisyourlovesongpic.twitter.com/Vdk1wjDqmb — mica ! 🇦🇷 ⊙⊝⊜ (@yglvs_) March 13, 2026

El regreso de la banda también viene acompañado de imágenes conceptuales que ya comenzaron a circular en redes sociales. En ellas se adelanta parte del universo visual que acompañará el nuevo disco y que ha despertado una ola de comentarios entre el fandom conocido como ARMY.

El grupo confirmó que su quinto álbum de estudio llevará por nombre ARIRANG y estará disponible el 20 de marzo (KST). El trabajo incluirá 14 canciones y marcará el regreso oficial de la agrupación tras tres años y nueve meses en pausa de sus actividades grupales.

Un día después del lanzamiento, BTS realizará un evento especial titulado “BTS Comeback Live: ARIRANG”, que tendrá lugar en la Plaza Gwanghwamun y será transmitido a nivel global por la plataforma Netflix.

Ajuste en la gira y expectativa en Colombia

Mientras tanto, la gira mundial del grupo también tuvo algunos cambios en su calendario, y Colombia no quedó por fuera de esos ajustes.

Los conciertos previstos inicialmente para el 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá fueron adelantados un día. Ahora las presentaciones se realizarán el 1 y 2 de octubre, según la actualización publicada en la página oficial del tour.

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El cambio mantiene a Bogotá como la primera parada latinoamericana del grupo más influyente del K-Pop en la última década, un detalle que ha elevado aún más la expectativa entre los seguidores de la región.

Sin embargo, el anuncio llegó sin mayores detalles sobre la logística de los conciertos, lo que mantiene en suspenso a miles de fanáticos colombianos que ya cuentan los días para ver de cerca el regreso de la banda.