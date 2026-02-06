Cúcuta Deportivo anunció el pasado miércoles que el venezolano Richard Páez será su nuevo director técnico. El médico y exfutbolista asumirá el cargo en reemplazo de Nelson Flórez, quien salió luego de una mala campaña en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay.

Cabe señalar que el mismo Páez había dado pistas en sus redes sociales sobre un posible regreso al banquillo, pero ahora ya está confirmado por el mismo equipo.

“El fútbol siempre me ha cumplido y cuando llama, mi corazón responde. Pronto de vuelta al ruedo, con la misma pasión, más sabiduría y hambre de victoria. Pronto noticias. Mil gracias fútbol”, escribió el DT en su cuenta de X.

Por su parte, el club señaló en su cuenta oficial de X: “Experiencia, ganador y viene con toda. Bienvenido profesor, al Rojinegro”, se lee en el post, acompañado de un video con la trayectoria de Richard Páez, nacido en Mérida hace 72 años.

Experiencia, ganador y viene con toda. ♥️🖤



Cabe recordar que Páez ya fue campeón en el fútbol colombiano, al ganar la Copa Colombia con Millonarios en 2011, club al que ingresó un año antes. Este fue el primer título del club bogotano luego de diez años de ausencia, tras conseguir la Copa Merconorte en 2001.