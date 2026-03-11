La Policía Metropolitana de Barranquilla entregó nuevos detalles del caso y de la captura del presunto responsable.

Leer también: Capturan a alias El Mello tras ataque a bala que dejó a un menor herido en Las Nieves

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró hacia las 9:10 de la noche del pasado lunes 9 de marzo, en la calle 18 con carrera 20C, cuando el adolescente transitaba por el sector y fue abordado por un sujeto que, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y atentó contra su integridad.

Tras escuchar las detonaciones por arma de fuego, patrullas de la Policía que se encontraban cerca del lugar reaccionaron de inmediato y desplegaron un operativo en la zona, lo que permitió ubicar y capturar en flagrancia a Emanuel José Cervantes Gómez, de 18 años, conocido con el alias de El Mello.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un revólver y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

Según información de inteligencia, alias El Mello sería presunto integrante del grupo delincuencial organizado Los Costeños.

Las autoridades también confirmaron que el capturado registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Entre tanto, el menor herido fue trasladado al Hospital Adelita de Char, donde recibió atención médica.

Los actos urgentes del caso fueron asumidos por unidades de la SIJIN, que adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y si hay otras personas involucradas en el hecho.