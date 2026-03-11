Un joven de 18 años, conocido con el alias de El Mello, fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Barranquilla señalado de presuntamente participar en un ataque a bala en el que resultó herido un menor de edad en el barrio Las Nieves.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento se registró en la calle 18 con carrera 20C, cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato reaccionaron desplegando un operativo en la zona.

Según las primeras informaciones, el sujeto presuntamente habría participado en un hecho en el que un menor de edad resultó lesionado con arma de fuego, por lo que fue capturado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades también señalaron que el capturado registra cinco anotaciones judiciales: una por homicidio, una por lesiones personales, una por tráfico de estupefacientes y dos por fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

El joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le atribuyen.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que la rápida reacción de los uniformados permitió intervenir oportunamente y evitar que el hecho dejara consecuencias mayores.