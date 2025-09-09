La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió indagación por los confusos hechos registrados el lunes 8 de septiembre en el río Patía, Nariño, donde fue atacada por la Armada la embarcación en la que viajaba la alcaldesa del municipio de Mosquera con algunos miembros de su equipo.

Aunque la alcaldesa resultó ilesa, uno de sus asesores murió tras ser impactado con arma de fuego y uno de sus escoltas terminó herido.

Sobre este caso la Fiscalía Militar indicó que empleará todas sus capacidades técnicas para establecer las responsabilidades penales y determinar qué fue lo que determinó el ataque por parte de la Armada de Colombia.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación anunció, este lunes, la apertura de una indagación disciplinaria por el presunto incumplimiento de protocolos de uso de la fuerza por el ataque perpetrado en contra de una lancha en Mosquera.

Desde el Ministerio Público se ha solicitado a la Armada que informe a que unidad militar pertenece el personal que se vio involucrado en los disparos propinados al personal que se transportaba en lancha con la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda Pineda.

También se requirió el nombre, número de identificación, grado, correo electrónico del personal involucrado en este caso, así como una copia del informe de patrullaje presentado por el comandante de la unidad táctica que estuvo involucrada en el hecho.

La Armada tendrá que hacer llegar la copia del protocolo de la Armada Nacional para interceptación, abordaje y registro fluvial vigente, así como la copia de los permisos y rutas “que presentó el Capitán del Bote donde se transportaba la alcaldesa de Mosquera, que fue presentado a la capitanía de puerto”.

Otro de los requerimientos de la Procuraduría fue hecho a la Dirección General de la Policía, para que se entregue copia del informativo administrativo en el que se reporten las lesiones producidas al policía que se transportaban con la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda.