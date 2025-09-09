La comunidad del barrio Antioquia, en Medellín, se encuentra consternada ante un aberrante caso de intolerancia. En la tarde de este lunes 8 de septiembre se registró un brutal ataque con gasolina contra una mujer en condición de calle.

Según testigos, un hombre de 65 años habría rociado a la mujer, quien se encontraba durmiendo dentro de un cambuche en la canalización del barrio Antioquia, con el líquido inflamable para posteriormente prenderle fuego.

El caso se presentó pasadas las dos de la tarde, en la carrera 54 con la calle 24C, de la comuna 15.

La víctima fue identifica como La Mona, fue trasladada por varios habitantes del sector hasta la sede de la Cruz Roja. Se conoció que en el lugar recibió la atención primaria, por lo que fue remitida hasta el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde permanece bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con ‘El Colombiano’, la mujer presentó graves lesiones en el 60% de su cuerpo.

“Luego de que un hombre le rociara gasolina a una mujer en condición de calle, fue auxiliada por la Cruz Roja y remitida a un centro asistencial”, dijo el coronel Salomón Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Minutos después de lo sucedido, las autoridades lograron la captura del adulto mayor que perpetró el ataque.

Una de las hipótesis del ataque consiste que en otra habitante de calle habría dañado un jardín que tenía el presunto victimario.