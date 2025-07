No hay duda alguna que está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. Gabriel Fuentes atraviesa un sueño jugando en el Fluminense de Brasil, equipo al que llegó a mediados de 2024 luego de tener su segunda etapa en Junior.

Desde ese momento fue acogido nada más y nada menos que por su ídolo, Marcelo, y poco a poco se ha ido ganando un lugar entre los habituales del club.

Luego de terminar su participación en el Mundial de Clubes, el lateral samario estuvo de invitado en el programa En La Jugada, de EL HERALDO y habló de su actualidad, la selección Colombia, el futuro, entre otros temas.

¿Cómo va su actualidad?

La verdad muy bien todo gracias a Dios. Trabajando fuerte, eso es lo que ha marcado un precedente aquí en el club. Siempre el entusiasmo y la energía de querer mejorar y brindar lo mejor para el equipo.

¿Qué sensación tiene por haber competido al máximo nivel en el Mundial de Clubes?

Por lo menos perdimos con el campeón. Es bastante chévere competir a ese nivel. Para uno como profesional y persona, llegar a medirse con jugadores que pelean en la Champions, jugadores de Selección, eso te da una motivación extra para el crecimiento personal. Lo tomé de buena manera esta gran experiencia.

¿Qué sintió al compartir equipo con su ídolo Marcelo y qué le dijo él?

Sin querer queriendo terminé compartiendo con él (Marcelo). Dios es el que da las oportunidades y este es el lugar que él tenía dispuesto para mí. Lo estoy disfrutando al máximo, me siento tranquilo, feliz, organizando mi vida de a poco, mejorando mi nivel para seguir creciendo, consiguiendo cosas y logrando objetivos. Marcelo me dijo que yo era un gran chico, que le diera para adelante, que siguiera mejorando, que era muy bueno y que tenía muchas cosas por mejorar.

¿Se ve en la selección Colombia en un futuro?

Mi carrera ha ido en un ascenso bastante equilibrado en todos los aspectos de mi vida. Todavía tengo muchas cosas por mejorar y por aprender el resto de mi vida. Con respecto a la Selección, siempre trabajo para ello, es uno de mis anhelos, lo quiero y lo deseo. A veces uno quiere tantas cosas y yo dejo todo en manos de Dios, a veces él dice que uno no necesita eso y acepto su voluntad. Yo trabajo para eso y en eso no hay ninguna duda.

Le vendría bien a Colombia tenerlo a usted jugando con Luis Díaz por la banda izquierda...

‘Lucho’ hoy en día tiene un juego distinto, pero al final sigue siendo el mismo ‘Lucho’ Díaz y eso uno lo comprende. Si al final me dan una oportunidad con ‘Luchito’ (risas). El día que me pongan con la Selección, digo yo aquí inventando, hablando locuras, iría con todo, que me vaya bien o mal, no lo sé, pero de que voy a ir con ganas y todo el empeño de jugar, eso tienen que tenerlo seguro.

¿Qué cosas ha mejorado en su fútbol?

He mejorado la intensidad. El ritmo de aquí es más rápido, un poco distinto. Te encuentras cada tres días con jugadores en mi posición que son atrevidos, son veloces, eso te genera necesitan más atención. Aquí tienes que estar concentrado los 200 minutos que debes jugar, porque pierdes un balón, tiran un centro y después remontar un partido es más complejo.

La Liga de Brasil demostró tener un gran nivel…

La Liga de Brasil hoy en día está demasiado competitiva por la cantidad de jugadores que hay y las cosas externas que hay. Aquí la competitividad está al 1000. Todo el mundo tiene deseo de jugar. Hay una competencia sana, pero es cada día, en cada entrenamiento para poder estar siempre en el 11 inicial.

¿Ya ha sufrido marcando a algún jugador en Brasil?

Todavía no es que haya sufrido así casi que muriéndome en un partido acá, no ha sucedido, pero hay muchos jugadores complejos. Los jóvenes que están saliendo de la cantera y que los clubes salen para venderlos en 60 millones y todos esos (risas).

¿Contra qué jugador le gustó competir en el Mundial de Clubes?

A Joao Cancelo lo enfrenté como referente en el Al Hilal por su estilo de juego. Le pedí la camiseta, pero al final del juego se me olvidó y cuando quise reaccionar era tarde. Es un crack, juega muy bien, entiende muy bien el fútbol, le aprendí algunas cosas para después ponerlas en práctica.

Se le va su compañero Jhon Arias…

Todavía está aquí, todo es incierto aún. Toca disfrutarlo, es una gran persona, un gran jugador y son momentos. Los que rodeamos a este tipo de jugadores y personas es disfrutarlos y aprender. Arias merece jugar en un gran club, en una gran liga. Aquí ya fue campeón, ya dominó el fútbol brasileño. Él fue una de las primeras personas que me acogió cuando llegué. Mi esposa se lleva bien con la esposa de él, hemos creado una buena relación de amistad acá en Fluminense.

¿Por qué su adaptación se dio tan rápido?

Yo demoré bastante. Yo prácticamente no jugaba, iba a las gradas, fue complejo. Cuando tú llegas nuevo a un equipo, primero hay que entrar al engranaje del equipo como tal, independientemente de tus capacidades, es complejo. Este es un equipo que venía de ser campeón, con su estilo. A aparte el idioma, que no entendía muy bien, es más complejo. Ya con el trabajo, con la disposición de querer sobreponerte a eso, porque todo se va poniendo día a día.

¿Cómo se la lleva con su entrenador Renato Gaucho y con cuáles compañeros se lleva mejor?

Me llevo bien, lo normal. Él como entrenador y yo como jugador, pero una relación buena, siempre con el respeto. Con Jhon, con Serna, con Canobbio, con Bernal, con los uruguayos, los argentinos, yo me la llevo bien con todo el mundo la verdad.

¿Qué consejo le da a Jordan Barrera que ahora va al Botafogo?

Que trabaje. Él tiene calidad, tiene inteligencia, tiene fútbol. Lo que no puede dejar de hacer es trabajar, aun cuando esté en el tema de la adaptación, de que lo coloquen o no, siempre ser el mismo trabajador, responsable y velando por los intereses del club que lo contrata y él utilizarlo como motivación para el bien del equipo.

La gente quiere que Jordan no pierda la alegría para jugar…

Eso va a depender mucho de su confianza, de cómo se sienta. Si eso fue lo que lo trajo a él acá tiene que hacerlo y demostrarlo. Asistí a algunos partidos de Junior, pero así conocernos, no. Tal vez ahora salgamos a cenar u algo similar. Ya hablé con él y estoy a la orden para lo que él necesite.

¿Qué lugares turísticos ha conocido allá en Río de Janeiro?

A veces casi no da tiempo, porque aquí se juega cada tres días. Este año se están jugando cinco torneos, estas todo el tiempo viajando, jugando y el tiempo que tienes libre no quieres hacer nada por el tema del descanso. Al principio salí a conocer al Cristo Redentor, las cosas más representantes, pero del resto solo restaurantes.

¿Le piden muchas fotos en la calle?

Muy poco. Aquí Río es muy grande, tiene cuatro equipos, es muy difícil siempre encontrarte hinchas del Fluminense, pero cuando lo haces y te reconocen, sí. Los hinchas del Flamengo no se meten conmigo. El domingo jugamos contra Flamengo, es un buen clásico el estadio se llena.

¿Qué estadios le han gustado en Brasil?

El de Atlético Mineiro es bueno. Ahora lo volvieron 70% sintético y 30% grama natural, es bonito. El de Internacional es bonito, tiene una grama muy buena. Es el mejor gramado de Brasil. Al de Paranaense volví, justo me acordé que cuando pateé el penal esa grama me sacó el penal.

¿Cómo vio el debut de Junior?

Me vi el primer tiempo. Yimmi está jugando muy bien. Estuve viendo al equipo, muy bien. Supieron aprovechar esa expulsión temprana.

¿Qué le han parecido Edwin Herrera y Jhomier Guerrero?

Edwin es una gran persona y un excelente profesional. Jhomier es muy bueno, le gusta hacer cositas y es bueno.

¿Cómo vio a Jermein Peña en su regreso?

Vi que le entró sentimiento en su regreso. Me alegra por él después de todo lo que pasó, de todo el tema que se hablaba, que no lo iban a tener en cuenta, de esto, lo otro y qué bueno que personas y jugadores como él tengan oportunidad. Y volver de su lesión y jugar el primer partido después de la lesión es un gran golpe anímico para él.

¿Qué aspiraciones tiene para el futuro?

Yo lo que quiero es trabajar. Ya llegué un momento a mi vida en el que no digo quiero irme para tal lado, porque es genérame ansiedades. Estoy aquí tranquilo, trabajando, dando lo mejor de mí y que mi fútbol y todo lo que soy hable por mí. Si llegan las oportunidades que lleguen y ahora mismo mi familia y yo nos sentimos bien en Río. Yo hago lo mío aquí que es trabajar y Dios hace el resto.