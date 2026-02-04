El Carnaval del Atlántico, ‘Donde todo comenzó’, sigue imparable con la Ruta de la Tradición, liderada por la embajadora de las fiestas, Stefany Martínez Barceló. En esta ocasión, el turno es para Santo Tomás, el pulmón verde del departamento, que se alista para celebrar este sábado 7 de febrero la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal, en su versión número 49.

El evento, organizado por la Corporación Autónoma del Carnaval y las Tradiciones Culturales de Santo Tomás y Alcaldía de Santo Tomás, cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, en un trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, orientado a fortalecer y preservar las manifestaciones culturales del Carnaval en los municipios.

Lea aquí: Nicolás ‘Colacho’ Mendoza hizo sonar su acordeón con la Orquesta Guayacán

A partir de las 12:30 del mediodía, las principales calles del municipio se llenarán de color, música y tradición con un desfile encabezado por la Reina del Carnaval de Santo Tomás, Shaddia Navarro Salas y la embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefany Martínez Barceló.

El recorrido reunirá a cerca de 3.000 artistas, 130 agrupaciones folclóricas y la participación de 18 reinas, representantes de los municipios del departamento. La jornada cultural espera recibir cerca de 300 asistentes, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios del Carnaval del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó esta celebración dentro de la agenda carnavalera del departamento porque cautiva más gente cada año.

Cortesía Gobernación del Atlántico. Iniciativa de Habla y Te Sanas durante la Batalla de Flores de Santo Tomás.

“La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal de Santo Tomás llega este año a su versión número 49, consolidándose como una de las expresiones más representativas del folclor del Atlántico y uno de los eventos más esperados de la agenda carnavalera del departamento. Esta celebración destaca la tradición, la música y el talento de los municipios, y convoca cada año a miles de atlanticenses y visitantes durante la temporada de Carnaval”.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, destacó el compromiso de la comunidad con la preservación de su identidad cultural.

“Santo Tomás es un territorio que ha sabido cuidar y transmitir su legado cultural de generación en generación. La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal son una muestra del compromiso de los tomasinos por preservar sus costumbres, sus saberes y su identidad, manteniendo viva la esencia del Carnaval del Atlántico como patrimonio cultural que se hereda, se protege y se celebra colectivamente”, afirmó.

La alcaldesa de Santo Tomás, Paula Hun Badillo, destacó la importancia de esta celebración para el municipio y el departamento.

“Invitamos a todos los habitantes del Atlántico y de la región Caribe a que se gocen con nosotros la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal que se celebran aquí, en Santo Tomás”, expresó.

En materia de seguridad y logística, la mandataria señaló que se ha dispuesto un plan de contingencia integral, que contempla un amplio operativo con más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional, vigilancia aérea, control en los accesos, acompañamiento en tránsito y parqueaderos, así como puntos de atención médica y ambulancias durante todo el recorrido.

“Hemos dispuesto un importante dispositivo de seguridad, movilidad y atención médica para recibir a más de 300.000 personas, garantizando una fiesta segura, organizada y llena de tradición. Los esperamos”, afirmó Hun.

La embajadora del Carnaval del Atlántico resaltó el valor cultural del evento y la participación de los municipios. “La Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal en Santo Tomás representan la esencia del Carnaval del Atlántico, la alegría, la diversidad y el talento de nuestros artistas, gestores culturales y agrupaciones. Como embajadora, mi mensaje es invitar a propios y visitantes a vivir el Carnaval desde nuestros municipios, desde nuestras raíces y tradiciones, y a celebrarlo con orgullo, el Carnaval del Atlántico, donde todo comenzó: en nuestros pueblos, en lo que nos enseñaron los abuelos, en las calles, en las danzas y en la música que mantienen viva esta fiesta del Atlántico para el mundo”, expresó la soberana.

Nuevo recorrido

La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Santo Tomás, a través de la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Convivencia y Paz, dieron a conocer el nuevo recorrido y la logística oficial del desfile de la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal de Santo Tomás 2026.

Orlando Amador

“La Batalla de Flores es una manifestación cultural que hace parte de la identidad de Santo Tomás. Por ello, hemos estructurado un recorrido y un plan logístico que permiten a propios y visitantes disfrutar de este desfile en condiciones de orden, seguridad y convivencia, articulando esfuerzos institucionales para el buen desarrollo de la jornada”, explicó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

De acuerdo con la versión 49 del desfile, el recorrido tendrá una distancia total de 2,3 kilómetros, iniciando en el sector La Frontera y finalizando en el parque Las Palmeras, con orientación sur–norte. El desfile se desarrollará principalmente sobre la vía nacional 2516, en un trayecto aproximado de un kilómetro.

El punto de partida será la carrera 1 con calle Nueva, sobre la vía nacional 2516, en el sector La Frontera, mientras que la finalización se realizará en el parque Las Palmeras, ubicado en la calle 8A con carrera 17, barrio Las Palmeras, municipio de Santo Tomás.

Le puede interesar: Conozca el listado de participantes que estarán en MasterChef Celebrity

Para la adecuada organización y seguridad del evento, se ha dispuesto el ingreso y alistamiento de vehículos, carrozas, comparsas y demás actores culturales sobre la vía nacional 2516, desde el municipio de Palmar de Varela. La evacuación del desfile y de los vehículos se realizará desde el establecimiento comercial Johnny Parrillas, en dirección a la vía nacional 2516 hacia el municipio de Sabanagrande.

Asimismo, se determinó el cierre total de la vía nacional 2516 (oriental) entre los kilómetros 56 y 64, con el fin de garantizar el desarrollo seguro del desfile.

Programación cultural

Sobre la agenda preparada para esta edición, Moisés Carrillo, secretario de Gobierno de Santo Tomás, destacó el alcance cultural del evento.

“La programación de la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal ha sido pensada para que propios y visitantes disfruten una jornada completa de tradición y cultura. Desde el desfile que inicia al mediodía, con la participación de miles de artistas y agrupaciones folclóricas, hasta el evento nocturno con artistas nacionales e internacionales y la elección de la Reina Intermunicipal y Departamental 2026, Santo Tomás ofrecerá una experiencia que exalta la riqueza cultural del Carnaval del Atlántico.

“Desde Santo Tomás, la Gobernación del Atlántico, junto a la Alcaldía Municipal, extiende la invitación a propios y visitantes para disfrutar de esta gran fiesta que celebra nuestras raíces, fortalece la tradición y confirma que el Carnaval del Atlántico se vive en los municipios, donde la alegría se comparte y la cultura se mantiene viva”, afirmó Carrillo.