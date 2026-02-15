Una vez más el talento de Caracol Televisión y Blu Radio disfrutó del Carnaval de Barranquilla, la fiesta más grande de Colombia declarada por la UNESCO, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y que recibe cada año a miles de personas para darles la bienvenida a su colorida celebración.

Le puede interesar: Aria Vega y Ryan Castro enloquecieron a Barranquilla al cantar juntos en el techo de La Troja

Michell Orozco, Manolo Alzamora, Alisson Joan, Eduardo Pérez, talento de La reina del flow 3; Juan Pablo Hernández, presentador de Noticias Caracol; Carlos Calero, presentador de Día a día; Cristina Hurtado, presentadora de A otro nivel; Alberto Linero, Ricardo Ospina, Camilo Cifuentes, Juanita Kremer y Marina Granziera, talento de Blu Radio; Don Jediondo, humorista de Sábados felices, y Laura Acuña, Laura Tobón y Melina Ramírez, presentadoras de distintos programas de Caracol Televisión, hicieron presencia en el concierto de Coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla en el que estuvieron Michelle Char, actual Reina del Carnaval, y Adolfo Maury, Rey Momo. Además, disfrutaron de las presentaciones de los exponentes más grandes de la música: Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel.

Cortesía Talento Caracol y Blu Radio en Carnaval.

Como es costumbre, el talento participó en la tradicional Batalla de Flores a bordo de un tráiler inspirado en una de las danzas más emblemáticas del Carnaval: La danza de las Farotas. Esta es una tradición folclórica colombiana del departamento de Bolívar, especialmente de Talaigua, y destacada en el Carnaval de Barranquilla, donde hombres vestidos de mujeres bailan para representar una leyenda de resistencia indígena: guerreros farotos que se disfrazaron de mujeres para vengar los abusos de los españoles contra sus esposas, una historia de dignidad y defensa que hoy es un colorido patrimonio cultural.

Cortesía Talento Caracol y Blu Radio en Carnaval.

Le puede interesar: Carnaval de Orquestas del Atlántico en Baranoa

De esta manera, el talento Caracol estuvo muy cerca del público costeño, con el que se gozaron de principio a fin de dos d elos eventos que inauguran el Carnaval de Barranquilla 2026.