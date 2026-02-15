Los amantes de la buena música tienen una cita infaltable hoy en el denominado “corazón alegre del Atlántico”. En la concha acústica de la Banda de Baranoa, se cumplirá desde las 2:00 p. m. el Carnaval de Orquestas del Atlántico, una propuesta liderada por la majestuosa Banda de Baranoa dirigida por el maestro Hilton Escobar.

La propuesta incluye artistas de distintos géneros musicales. El cartel es encabezado por el salsero boricua Charlie Aponte, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico, que interpretará clásicos como Trampolín, Brujería, Timbalero, Aguacero y muchos más.

Otro de los internacionales es el dominicano Wilfrido Vargas, quien llega con todo su sabor merenguero que es siempre bien recibido y bailado por los atlanticenses.

La propuesta es complementada por el vallenato de Elder Dayán, uno de los herederos musicales de Diomedes Díaz; Mono Zabaleta, Churo Díaz, Peter Manjarrés, la música carnavalera de Checo Acosta y Fusión Orquesta.

El champetero Mr. Black y su paisano, el cartagenero Hamilton, estrella del Afrobeats.