La Troja vibró al ritmo de ‘Chévere (Premium Remix)’ junto a Aria Vega y Ryan Castro. Los cantantes sorprendieron a los carnavaleros al aparecer juntos en el techo del emblemático establecimiento, desde donde interpretaron el tema que está viral en redes sociales.

La presentación desató la euforia en el primer día del Carnaval. Cientos de personas llenaron las calles que rodean La Troja y disfrutaron del espectáculo que brindaron Aria Vega y Ryan Castro de manera sorpresiva.

Como va a salir Aria Vega y Ryan Castro en el techo de la troja JAJAJA



después dicen que Barranquilla no tiene el mejor carnaval⚠️ pic.twitter.com/vTNzoLRzXL — Nicolas Javier Albor Lopez (@njalbor2) February 15, 2026

Los fanáticos corearon la canción y se gozaron también los temas que cantó el artista paisa de su repertorio personal.

Fue un momento de locura total para miles de personas que vieron en La Troja a Aria Vega y Ryan Castro #Barranquilla pic.twitter.com/gHl2PVYAzA — Luchovoltio (@luchovoltios) February 15, 2026

Aria Vega y Ryan Castro en el techo de La Troja que vaina bacana en carnaval #Barranquilla pic.twitter.com/lzJ4J4a97R — Luchovoltio (@luchovoltios) February 15, 2026

Han pasado tres semanas desde que la barranquillera Aria Vega estrenó ‘Chévere’, sencillo que ya supera los cuatro millones de reproducciones en Spotify y debutó en el puesto No. 13 del Billboard Colombia Hot 100.

El impacto de la canción, que además acumula más de dos millones de visualizaciones en YouTube, no pasó desapercibido para Ryan Castro, quien se sumó al ‘trend’ en redes sociales y decidió lanzar una colaboración que el 12 de febrero se materializó en este remix.

Esta unión representa una poderosa conexión entre dos artistas colombianos que, desde distintos lugares y sonidos, comparten una visión auténtica de la música urbana y caribeña. ‘Chévere (premium_remix)’ incorpora la identidad y el flow característico de Ryan Castro, mientras mantiene la frescura, el orgullo costeño y la vibra tropical que han definido esta nueva etapa artística de Aria.

“Chévere ver que un artista de la talla de Ryan Castro, que además carga esa bandera del dancehall, se sume a estos ritmos caribeños para romper”, expresó Aria Vega sobre el junte con el paisa.