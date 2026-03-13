Piso 21 está oficialmente en una nueva etapa. Se transformaron, crecieron y por eso lanzan nuevo álbum llamado ‘Trescender’.

El nombre combina la palabra tres, por el número de integrantes actual de la agrupación tras la salida para lanzarse como solista de Lorduy, con trascender.

Se trata de un trabajo de 12 canciones en el que DIM, Pablo y El Profe reafirman su esencia pop pero evolucionando desde sus primeros años de formación en la ciudad de Medellín.

En la producción se muestra la diversidad del grupo, pues incluye colaboraciones con artistas de distintas generaciones y géneros, como Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda y Bacilos.

“Cuando uno ve una pareja de adultos mayores en un parque y les pregunta cuál es el secreto para durar tanto, es muy difícil que haya una sola respuesta. Es simplemente encontrar las personas adecuadas que estén dispuestas a pasar de todo con uno y que tengan además de ideales unos sueños parecidos. Nosotros coincidimos los tres y hemos pasado por momentos bonitos y también difíciles”, dijo sobre el disco Juan David Huertas, más conocido como El profe, a El Colombiano.

“La idea nuestra es Trescender aún más, seguir los tres hasta que la vida nos lo permita y seguir dejando ese legado musical”, agregó.

Piso 21 incluyó en este disco una canción que se llama Bruno Mars, que justamente es la primera del álbum. Sobre este tema habló al mismo medio Pablo Mejía, más conocido como Pablito.

“Esa canción fue de las mejores experiencias del grupo porque un día dijimos que deberíamos hablar como lo hacemos nosotros, no le pongamos ni un disfraz ni una pose y que la gente nos escuche decir lo que sentimos y así nació la canción y ni siquiera Bruno Mars era la premisa, era de sentirnos afortunados por haber cumplido tantos sueños y que aún tenemos otros que vamos a lograr como una canción con Bruno Mars”, dijo.

También en el álbum hay otras colaboraciones con artistas como Lasso, Beéle, Yami Sadfie y Juan Duque.

“Este álbum tiene un tinte muy pop y es lo que siempre ha hecho Piso 21 y nos dejamos llevar por el corazón, de amistad en el caso de Lasso, de Yami y salen canciones que le empiezan a dar una forma al álbum. Y también volvemos a los sueños, grabar con Andrés Cepeda, con Fonseca, todo tan natural y de esa misma forma es este disco”, añadió DIM al medio antioqueño.