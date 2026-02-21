La solicitud hecha por las autoridades del área metropolitana de Barranquilla para construir el nuevo Comando Metropolitano de Policía, que tendrá jurisdicción en los municipios de Soledad y Malambo, fue aprobada este fin de semana por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en el marco de un Consejo Ministerial de Seguridad.

De acuerdo con la Alcaldesa de Soledad Alcira Sandoval, la infraestructura será ubicada en la vía Platanal, una zona estratégicamente situada junto a la nueva estación de Bomberos Municipal.

“La información fue entregada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, los cuales analizaron las múltiples causas de la inseguridad que afectan al área metropolitana y al departamento del Atlántico”, comentó.

Puso de presente que: “el comando tendrán un pie de fuerza de 1.300 unidades policiales, con todas las especialidades de la institución, lo que permitirá fortalecer las acciones operativas y de inteligencia en esta zona estratégica”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el compromiso del Gobierno Nacional para respaldar este proceso. “Seguimos fortaleciendo a este municipio con pie de fuerza y cámaras de seguridad, esta labor se extiende por toda el área metropolitana en busca de erradicar el consumo de drogas, que es lo que genera violencia, y el sicariato”.

Cabe recordar que la financiación de este proyecto será posible con recursos canalizados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), en articulación con la Policía Nacional.

Además, se espera que en un plazo de 2-3 meses se firme una resolución oficial para la puesta en servicio de las labores de este grupo.