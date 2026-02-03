La etapa de estructuración del Comando Metropolitano de Policía en Soledad y Malambo avanza a buen ritmo. Así lo dio a conocer el Ministerio del Interior, a través del viceministro general Jaime Berdugo, durante una mesa técnica interinstitucional esta semana.

En ese sentido, las autoridades acordaron realizar una visita técnica al predio dispuesto por la Alcaldía de Soledad, con el fin de evaluar su viabilidad para el desarrollo del comando metropolitano.

Según la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, este comando es “vital porque nuestro departamento ha registrado altos índices de homicidios entre los municipios de Soledad y Malambo. Por eso, nos encontramos en el Ministerio del Interior avanzando en mesas de trabajo para la creación del Comando, que no solo busca fortalecer el pie de fuerza, sino también entregar herramientas para la seguridad”.

Por su parte, el Ministerio del Interior se reiteró el compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la consolidación de capacidades institucionales en los territorios, a través de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades en todo el territorio nacional.

Dicho esto, el nuevo comando se proyecta como un complejo integral de seguridad que incluirá hospital de Policía, Escuela de Policía, todas las especialidades del servicio policial, espacios de capacitación y servicios operativos, lo que permitirá fortalecer la presencia institucional y mejorar la atención a la ciudadanía en los municipios de Soledad y Malambo.

Es importante resaltar que este espacio contó con la participación de la Oficina de Planeación; la Dirección de Infraestructura Metropolitana de Barranquilla; la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco; el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia; el subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, Tito Lovo, y funcionarios del Ministerio del Interior.