Por medio de una publicación en su cuenta de X, la senadora electa Jennifer Pedraza volvió a denunciar otro caso de irregularidades dentro de la Fundación Universitaria San José en referencia a la entrega de títulos.

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Esta vez tiene que ver con un título que exhibió en sus redes sociales la senadora de Comunes Sandra Ramírez de Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional.

De acuerdo con la denuncia de Pedraza, “La San José no tiene convenio para ofrecer este programa, que realmente es de la UniReformada (SNIES)”.

“Cada vez más gente estafada por esta ‘Universidad’”, trinó Pedraza.

¿Hasta cuándo va a seguir la universidad San José entregando títulos que pueden ser irregulares en las narices del @Mineducacion @DanielRMed?



La San José no tiene convenio para ofrecer este programa, que realmente es de la UniReformada (SNIES). O sea ese título de la Senadora… https://t.co/JmLrsjJrbF pic.twitter.com/sMzD1gGYXn — Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) March 20, 2026

Ramírez realizó una publicación en sus redes sociales exhibiendo el título y celebrando el hecho: “¡ESTOY FELIZ! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia.Seguiré trabajando por mi país y por la gente".

Hay que recordar que Pedraza ha denunciado otros casos en relación a la entrega de título irregulares por parte de la Fundación Universitaria San José. En total, según la senadora electa, son 779 casos de títulos otorgados de manera irregular a funcionarios públicos.

Cabe recordar que el caso que destapó este escándalo fue el protagonizado por Juliana Guerrero, el año pasado. La Fundación San José terminó anulándole el título universitario porque no se evidenció participación en actividades académicas.

Guerrero no ha asistido hasta el momento a las audiencias de imputación de cargos por este caso. En la última diligencia judicial, la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

Los delitos a imputar son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, los supuestos títulos de Guerrero de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, habrían presuntamente sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley.