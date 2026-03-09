El partido Comunes, que fue fundado por los ex miembros de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz, no superó los números en las elecciones de este 8 de marzo, por lo que desaparece del sistema político colombiano.

Hay que recordar que en las anteriores elecciones legislativas la organización tenía aseguradas diez curules en el Congreso, por la misma firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo para los comicios de este 2026 ya esas garantías excepcionales no están vigentes.

Comunes decidió no unirse a las coaliciones fuertes de izquierda, aliándose con Fuerza Ciudadana, del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo. Pero esa alianza, con más del 96% de los votos, obtuvo solo el 0,58%, bastante lejos del umbral.

Sandra Ramírez, la única ficha de Comunes en este grupo mencionado, ocupó la tercera casilla de la coalición con un poco más de 7.500 votos.

Se espera entonces que, luego de estos resultados, los firmantes de paz se unan al proyecto de Iván Cepeda, ya sin partido político, pero manteniéndose en la palestra pública.

Denuncian irregularidades en las elecciones

La coalición de Comunes y Fuerza Ciudadana denunció, por medio de redes sociales, una serie de irregularidades durante las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo.

Entre lo que denuncia la alianza está: restricciones a los testigos electorales; intervenciones indebidas al proceso electoral; irregularidades en el proceso de votación; y falta de garantías a los votantes con discapacidad.

“Desde el partido COMUNES y la Coalición Fuerza Ciudadana denunciamos irregularidades en la jornada electoral que afectan las garantías democráticas. Exigimos a las autoridades actuar de inmediato y garantizar transparencia en el proceso”, se lee en la cuenta de X de Comunes.