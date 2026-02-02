Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada del reality ‘La Casa de los famosos 3’. Durante la gala de este domingo – 3 de febrero – la modelo y actriz debió enfrentar la temida tabla y someterse a la votación de los colombianos para permanecer el programa. A pesar de su actuación por tres semanas, la vallecaucana no logró convencer al público y solo obtuvo el 9,90 % de los votos.

Durante su participación en el reality, la integrante del equipo calma, se encargó de liderar la cocina y enamoró a sus compañeros con sus preparaciones. Sin embargo, en la convivencia tuvo algunos roces con varios participantes como Lorena, Campanita e Eidevin, los cuales la habrían terminado afectando.

En la eliminación, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán entregaron los resultados de las votaciones. Con el mayor número de los votos, Tebi Bernal (19,76 %) fue el primero en volver a ingresar a la casa, seguido de la generadora de contenido Alexa Torrex (19,16 %). En el tercer lugar se ubicó ‘Campanita’, con un 15,72 %, luego mencionaron el nombre de Lorena Altamirano (12,21 %), seguida de Jay Torres (11,66 %), Marylin Patiño (11,59 %) y Sofía Jaramillo con el 9,90%.

La decisión de los colombianos dejó a más de uno con la boca abierta, y desató una ola de comentarios en redes sociales. Unos de los más destacados fue la reacción de Angélica Jaramillo, hermana de Sofía, quien no dudó en expresar su desacuerdo.

“Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. Qué formato tan tóxico”, dijo la modelo y exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’.

“Me da tristeza porque no se merecía esa salida. Pero bueno, acá esperamos a Sofía con todo el amor del mundo, estamos con ella”, y añadió: “Colombia respetable, se les quiere, se les ama y acá estamos esperando con los brazos abiertos”.

Horas antes que se conociera la salida de Sofía, Angélica publicó un comunicado en el que rechazó algunas declaraciones “difamatorias y malintencionadas” en contra su de hermana.

“Me permito manifestar públicamente mi rechazo y profunda preocupación frente a las declaraciones difamatorias, malintencionadas y reiterativas que se han venido realizando en su contra”, se lee en el comunicado.

Además, aseguró que los comentarios contra la reputación de Sofía también han perturbado a la familia.

“Es lamentable observar cómo algunas personas hacen uso irresponsable de espacios públicos y plataformas de comunicación para tergiversar hechos y promover comentarios cargados de odio, afectando no solo la honra y el buen nombre de mi hermana, sino también la tranquilidad de nuestra familia”, manifestó.

Asimismo, la hermana mayor de las Jaramillo, pidió un uso ético de las plataformas digitales.

“La libertad de expresión no debe ser utilizada como excusa para la difamación, el señalamiento injusto ni la violencia verbal”, dijo. Y añadió: “Como familia, respaldamos a Sofía con amor, con verdad y con absoluta convicción. Confiamos en que la verdad prevalecerá y que el respeto debe ser siempre la base de cualquier opinión pública”.