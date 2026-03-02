La tercera temporada de La casa de los famosos vivió una de sus galas más intensas este domingo 1 de marzo por los fuertes posicionamientos de los participantes.

¿Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto? Esto se sabe

Horóscopo de marzo: los 5 signos que inician el mes con energía renovada

Kelly Osbourne reapareció en los BRIT Awards 2026 y generó polémica por su apariencia

Varios participantes de peso estaban en la placa como: Juan Palau, Alexa Torrex, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Yuli Ruíz, y el público tomó la decisión final y definió quién debía abandonar la competencia.

La eliminada de la semana fue Lorena Altamirano, quien no logró reunir el respaldo necesario para continuar en el reality.

Durante su permanencia en el programa, Lorena se convirtió en una de las concursantes más comentadas. Sus desacuerdos con otros participantes y su carácter directo la llevaron a protagonizar varios momentos de tensión.

¿Quién es Lorena Altamirano?

Antes de ingresar al reality, Lorena ya contaba con una trayectoria en actuación y una comunidad sólida en redes sociales. Con más de 289.000 seguidores en Instagram, se posicionó como creadora de contenido en temas de bienestar, moda y emprendimiento.

Su paso por el programa buscaba mostrar una faceta más estratégica y competitiva, más allá de la imagen proyectada en plataformas digitales.

También es conocida por ser la pareja de más de 11 años de relación con Fernando “el Flaco” Solórzano. Ahora las tensiones siguen en la casa por las polémicas.