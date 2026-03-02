La historia de amor entre Tom Holland y Zendaya siempre ha estado marcada por el bajo perfil, no han sido tan polémicos.

Sin embargo, una revelación “inesperada” volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación mediática en las redes sociales y los hizo viral en una noche.

Durante la reciente gala de los SAG Awards, actualmente conocidos como The Actor Awards, una declaración del estilista Law Roach desató titulares porque mencionó que los actores ya estarían casados.

ZENDAYA SHOWING THE RING TO AMAY PASCAL WTFFFFF pic.twitter.com/5cORfwhuaV — h ୨୧ (@zdayaholland) January 6, 2025

En una entrevista concedida a Access Hollywood, Roach afirmó que la boda “ya ocurrió”, dejando atónitos a los seguidores de la pareja. La noticia tomó fuerza rápidamente, sobre todo porque ambos han evitado durante años ofrecer detalles sobre su vida privada.

Y es que Zendaya apareció en los Globos de Oro luciendo un llamativo anillo. Aunque nunca hubo un anuncio formal, fue interpretado como la confirmación de que habían dado un paso más en su relación. Ya sea de compromiso o matrimonio.

Zendaya and Tom Holland are now married, Law Roach reveals. pic.twitter.com/Nfz4MQX09b — Pop Base (@PopBase) March 2, 2026

Meses después, el propio Holland corrigió a un periodista que se refirió a Zendaya como su “novia”, aclarando con humor que era su “prometida”.

Los fanáticos esperan con ansias que los actores se pronuncien ante estos rumores y les den una buena noticia. Por ahora, solo son meras especulaciones.