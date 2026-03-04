La reciente eliminación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia tuvo bastante repercusión en redes sociales.

A pocos días de abandonar la competencia, la actriz volvió a generar conversación en redes sociales, primero por un comentario inesperado en pleno detrás de cámaras y luego por un mensaje dirigido a sus excompañeros.

Durante una transmisión con Carla Giraldo, en la que suele mostrar detalles previos a las galas del programa, se produjo un momento bastante incómodo. Mientras la presentadora enseñaba un sofá que sería utilizado en el set, Marcelo Cezán le dijo algo a Altamirano.

“Y trajeron un mueble”, un comentario que los cibernautas interpretaron como si Lorena fue un mueble mientras estuvo en el reality.

Pero después aclararon que se trató de un malentendido sin mala intención. Y es que Altamirano abandonó el reality el pasado 1 de marzo tras obtener el porcentaje más bajo del público, con un 3,26 %.

Ya desde el exterior, tuvo la oportunidad de enviar un mensaje final a los participantes que continúan en competencia.

Uno de los mensajes más comentados fue el dirigido a Juanda Caribe, a quien reconoció su talento, pero le recomendó cuidar la forma en que se expresa.