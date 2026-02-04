Durante 25 años La Carnavalada ha defendido una idea clara que consiste en vivir la fiesta de una manera distinta, apostándole al arte y al encuentro ciudadano.

Lea aquí: Ruta de la Tradición honra el legado cultural de la Guacherna del Caribe en su edición 40

Este festival de teatro y carnaval al aire libre celebra sus bodas de plata con una programación especial que se cumplirá del 14 al 16 de febrero en la concha acústica del parque Sagrado Corazón.

La edición conmemorativa reunirá a 23 agrupaciones de danza, teatro y música en tres franjas que celebran las tradiciones vivas del Caribe colombiano (los saberes del arte, danza y música). La gran novedad será el primer mano a mano entre bandas que cerrará la jornada del lunes.

Su director fundador, Darío Moreu, recordó a EL HERALDO que la celebración es doble no solo porque se cumplen 25 años de La Carnavalada, sino también 30 años de la Asociación Cultural Ay Macondo, entidad que ha sostenido y fortalecido el proyecto desde sus raíces. “El formato inicial era ya igual al de hoy, siempre comenzamos con las danzas tradicionales del carnaval, luego el teatro y la música. Siempre reivindicando la música tradicional de la costa”, explicó Moreu.

En estos 25 años, La Carnavalada ha ido creciendo a la par de su público, por lo que se ha paseado por tres escenarios. El primero fue el más íntimo, frente a la sede de Ay Macondo, en la Casa Moreu, donde duró 15 años; luego se mudó a la plaza del Parque Cultural del Caribe, donde se realizaron tres ediciones, y en los últimos seis años se consolidó en el Parque Sagrado Corazón.

Un público ejemplar

Algo que dice con orgullo Moreu es que su público es fiel y siempre se ha sabido comportar, al punto que jamás ha ocurrido una sola pelea. “Ha sido todo un proceso de formación de público, los asistentes han entendido que este es un espacio de carnaval, un espacio festivo, pero un espacio donde el énfasis está marcado por lo cultural y lo artístico”.

Cortesía El teatro es uno de los componentes más fuertes con los que cuenta La Carnavalada.

En La Carnavalada no hay fronteras entre espectadores y artistas. La experiencia es colectiva. La gente se sienta desde temprano, sigue la programación completa y luego se queda a bailar. “Es capaz de llegar a las cuatro de la tarde y permanece hasta las ocho de la noche sentado viendo espectáculos, porque sabe que después empieza la rumba. Aquí todo lo que hacemos es gratis y en búsqueda de generar alegría”.

Como toda apuesta cultural independiente, el festival ha tenido que enfrentarse año tras año al mismo desafío: hacer mucho con poco, sin sacrificar el nivel de los espectáculos. “Siempre lo más retador es tener las mejores condiciones con el presupuesto que se tiene”.

La programación

Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran el sanjacintero Yeison Landero, Aida Bossa, los herederos de Petrona Martínez, Son de Negro de Bahía Honda, Juan Piña, Tonada, Gaiteros de Pueblo Santo y la danza del Congo Grande.

También habrá charlas demostrativas sobre cumbia, percusión folclórica y el oficio del payaso, además de seis propuestas teatrales procedentes de Bogotá y Barranquilla. Cabe anotar que cada jornada se inicia a las cuatro de la tarde y culmina a la una de la madrugada.

canto_carnavalada.jpg

canto_carnavalada.jpg

Aunque el ideal siempre ha sido realizar cuatro días de programación, este año el presupuesto solo permitió tres jornadas. Aun así, este festival promete un final inolvidable, la rueda de fandango del lunes de Carnaval contará con un mano a mano entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta y la Superbanda de Colomboy.

Le puede interesar: Blades felicita a Bad Bunny por su Grammy y por pronunciarse “contra la violencia” de ICE

“Van a estar simultáneamente en tarima tocando una pieza, es una propuesta novedosa”.