La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico llegará al municipio de Sabanalarga este sábado 7 de febrero, para acompañar la Guacherna del Caribe, que rendirá homenaje póstumo al periodista Argelio Consuegra Peña, fundador y director de este emblemático evento, que celebra su edición 40.

La jornada, que iniciará a partir de las 6:00 p.m., estará liderada por la embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefany Martínez Barceló; la Reina del Carnaval de Sabanalarga, Milainer Sánchez, y el Gran Caporal del Carnaval Ancestral de Sabanalarga, Nayib Fontalvo.

Lea aquí: Bad Bunny hace historia en los Grammy más políticos del siglo XXI

La Guacherna del Caribe es considerada una expresión icónica del Carnaval del Atlántico, que recoge la esencia folclórica y cultural del departamento, que se consolida como uno de los desfiles nocturnos más representativos y un punto de encuentro para la memoria, la identidad y la tradición del pueblo sabanalarguero.

Este evento es organizado por la Fundación Carnaval de Sabanalarga (FUNCARSA), bajo la representación de Eliecer Herrera, presidente (e) y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y de la Alcaldía de Sabanalarga.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el valor histórico y cultural del legado de Consuegra, a quien calificó como un visionario que entendió la cultura como puente de unión entre la comunidad y su identidad.

“Su trabajo incansable permitió que la Guacherna del Caribe se consolidara como una manifestación que trasciende el tiempo y las generaciones, llevando el nombre de Sabanalarga y del Atlántico a lo más alto de nuestras tradiciones. Hoy, honramos su memoria y reafirmamos el compromiso de la Gobernación del Atlántico con la preservación y fortalecimiento de este legado cultural”, dijo Verano.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, resaltó que este homenaje reconoce la vida y obra de un gestor cultural que hizo del Carnaval un espacio de encuentro, orgullo colectivo y transmisión de saberes entre generaciones.

“La Guacherna del Caribe se consolida como un proceso cultural que fortalece la identidad, dinamiza la economía local y promueve el patrimonio inmaterial del departamento. La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, reafirma su compromiso con el respaldo a estas manifestaciones que mantienen vivas las tradiciones, impulsan el turismo cultural y proyectan al Atlántico como un territorio de riqueza artística y diversidad cultural ante el mundo”, dijo Ávila.

El legado que se hereda

Jesús Consuegra, joven de 22 años y estudiante del pregrado en Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico, asume este año de manera oficial el legado cultural que su tío, Argelio Consuegra, le confió en vida. De esta manera, se integra a la organización de la Guacherna del Caribe, una de las manifestaciones culturales más representativas de Sabanalarga.

Cortesía Argelio Consuegra, periodista y fundador de la Guacherna del Caribe.

Durante los últimos cinco años, Jesús acompañó a su tío en los distintos procesos organizativos y culturales del evento, adquiriendo los conocimientos y la experiencia que hoy le permiten dar continuidad a este camino. Según ha expresado, Argelio siempre le manifestó su deseo de que, en su ausencia, continuara esta tradición y se vinculara plenamente a la Guacherna.

Asumir este legado, que durante 40 años ininterrumpidos ha congregado a los sabanalargueros alrededor de la Guacherna del Caribe, representa para Jesús Consuegra un compromiso que asume con respeto, admiración y profundo sentido de pertenencia, acompañado por su familia y por los integrantes de FUNCARSA, organización que ha respaldado históricamente este proceso cultural.

El enlace de Cultura de Sabanalarga, Guillermo Márquez, afirmó que la administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde, José Elías Chams, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las manifestaciones culturales del municipio.

“Este año, la Guacherna tiene un profundo significado. No veremos al gran mariscal del Carnaval de Sabanalarga, porque Argelio Consuegra partió el pasado 7 de enero; sin embargo, su legado permanece vivo. Las calles de nuestra ciudad volverán a llenarse de disfraces, danzas, cumbiambas y comparsas que rendirán homenaje a un hombre que convirtió la Guacherna del Caribe en un desfile ícono, en el evento más especial y representativo del Carnaval de Sabanalarga.

Argelio fue un hombre que convirtió la cultura en su bandera de vida. Líder comunitario, defensor incansable de nuestras tradiciones y promotor del arte popular, dedicó cada escenario, proyecto y acción a resaltar, rescatar y dignificar el patrimonio cultural de nuestro municipio, dejando una huella imborrable en el Caribe colombiano y en el país, y vivirá por siempre en nuestros corazones”, afirmó Márquez.

El recorrido

La jornada cultural se realizará a partir de las 6:00 p.m., con el recorrido desde la Fiscalía, continuará por vías como la calle 13, calle Caldas, calle 21, calle 27, carrera 9 y carrera 21, pasando por puntos de referencia como el Colegio Codesa, Instrumentos Públicos, Distri Materiales Dago, el Comando de Policía, el sector del Adulto Mayor y el Puente Manatí, para finalizar en la plaza principal del municipio.

Cortesía El evento se cumplirá este sábado en Sabanalarga.

La Alcaldía Municipal de Sabanalarga, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes y la Junta del Carnaval 2026, extiende la invitación a toda la comunidad para que participe de esta celebración que honra la tradición y la cultura de Sabanalarga.

Programación destacada

La historia de la Guacherna se remonta a la Cumbiamba La Gran Familia, agrupación que durante cuatro décadas ha sido portadora de esta tradición y que este año será homenajeada, junto a la Cumbiamba Güepajé, como reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura local.

Este año, la Guacherna del Caribe contará con la participación de 80 grupos folclóricos, entre los que se destacan los Diablos Arlequines, los Guerreros Dorados, la Danza del Golero y la Danza del Gusano, llenando de color y música las calles de Sabanalarga.

Danzas, disfraces individuales y colectivos, provenientes de diversos municipios del Atlántico, llenarán las calles de Sabanalarga de color, ritmo y tradición. Asimismo, harán parte del desfile 1.900 hacedores culturales.

El desfile nocturno contará con la presencia de agrupaciones y grupos de danzas de Sucre, Arauca y Barranquilla, entre otros, que vestirán las calles de Sabanalarga con sus bailes, coreografías y puestas en escena, ofreciendo una experiencia única tanto a locales como a turistas. Entre los invitados internacionales estarán grupos de la Ciudad de Panamá.

Le puede interesar: Tras un parón de ocho años, Miguel Bosé trae su ‘Importante Tour’ a Colombia

La apertura de la Guacherna será encabezada por Juan Piña, en un emotivo homenaje póstumo a Argelio Consuegra, y contará con la asistencia del Rey Momo de Barranquilla, Adolfo Maury, director de la tradicional danza Congo Grande de Barranquilla.

“La gran Guacherna del Caribe se viste de colores para rendir tributo a quien hizo historia. Este 7 de febrero, la magia y la alegría se unen en una sola noche para regalarnos una experiencia inolvidable. Los esperamos para celebrar juntos nuestra tradición”, puntualizó Jesús Consuegra.