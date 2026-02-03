Se sabía que la edición 68 de los premios Grammy iba a contar con algunos mensajes en contra del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, fueron tantas las críticas por parte de los artistas y también en redes sociales, que rápidamente se convirtieron en la tendencia más fuerte del planeta.

En materia de premios, el artista más galardonado, por segundo año consecutivo, fue el rapero californiano Kendrick Lamar, quien con cinco gramófonos superó el récord de Jay-Z como el rapero con más Grammy en la historia, alcanzando un total de 27 gramófonos.

Por el lado de los latinos el gran triunfador fue el puertorriqueño Bad Bunny, quien obtuvo tres estatuillas, la de mejor álbum de música urbana, mejor interpretación de música global con EoO y el más importante de todos, el de mejor álbum con Debí tirar más fotos. De esta manera, el Conejo Malo hizo de la gala del domingo una noche histórica, debido a que este es el primer álbum totalmente en español que alcanza esta distinción.

CHRIS TORRES/EFE La cubana Gloria Estefan, otra de las ganadoras de la gala, criticó lo que está ocurriendo con los niños.

Otros latinos destacados fueron la cubana Gloria Estefan, que con su propuesta Raíces se quedó con el apartado de mejor álbum latino tropical. La cantante mexicana Natalia Lafourcade con Cancionera obtuvo el premio a mejor álbum pop latino; mientras que la banda argentina Ca7riel & Paco Amoroso con Papota se hizo acreedor al mejor álbum de rock.

Cabe anotar que las estrellas colombianas que estaban nominada como Karol G, Feid, J Balvin, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Andrés Cepeda y Paola Jara se fueron con las manos vacías.

Críticas contra Trump

En el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles se escucharon discursos muy marcados por la política antimigratoria implementada en territorio estadounidense. El hecho más reciente ocurrió la semana pasada cuando agentes de inmigración mataron a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

La mayoría de los dardos fueron lanzados contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La protesta comenzó con pines reivindicativos portados por artistas de la talla de Billie Eilish, Lady Gaga o Justin Bieber, cuyo mensaje fue claro “ICE out” (Fuera ICE). La pieza con fondo blanco y letras negras forma parte de una campaña impulsada por organizaciones como la American Civil Liberties Union y otras organizaciones que buscan visibilizar denuncias sobre operativos migratorios y presionar por cambios en la política migratoria.

La cantautora estadounidense Billie Eilish, en su discurso de aceptación por el galardón a la canción del año por Wildflower, se mostró bastante reflexiva.

“Por muy agradecida que me sienta, sinceramente no creo que tenga nada que decir, salvo que nadie es ilegal en tierra robada”.

JILL CONNELLY/EFE La estadounidense Billie Eilish y su hermano Finneas lanzaron duros cuestionamientos al ICE.

La también ganadora del Óscar, que estuvo acompañada de su hermano Finneas, instó a la audiencia a “seguir luchando, alzando la voz y protestando”, recalcando que sus “voces realmente importan, y la gente importa”. “Que se joda el ICE”, agregó Eilish, en declaraciones que fueron censuradas durante la transmisión del evento.

La británica Olivia Dean, que se quedó con el Grammy a mejor nueva artista, fue otra de las voces que se sumó. Desde el escenario celebró el legado de la inmigración, recordando sus propias raíces. “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí sin ellos. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás”, dijo la joven que mezcla géneros como R&B, soul y pop, cuya abuela emigró de Guyana.

La cubanoestadounidense Gloria Estefan, otra de las ganadoras de la jornada, aseguró sentirse “asustada” por la arremetida contra la inmigración ilegal que Donald Trump lanzó desde su regreso a la Casa Blanca. “Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano”, insistió la cantante de 68 años.

Bad Bunny es escuchado

El boricua Bad Bunny, que sumó tres gramófonos estadounidenses más a su trayectoria, protagonizó uno de los discursos más sentidos y aplaudidos.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, comentó el artista, que este domingo 8 de febrero protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, que ha sido criticado en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su tierra natal para seguir sus sueños”, agregó el cantante de música urbana, en cuyo último álbum, Debí tirar más fotos, se muestra orgulloso de sus raíces y aborda temas sociales como la gentrificación que afecta a su isla.