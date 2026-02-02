La capital de El Salvador vive una preparación sin precedentes con la llegada de Shakira y su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

El Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González se ha convertido en el centro de una operación técnica y logística que busca posicionar al país como referente regional para espectáculos de gran formato.

Y es que la artista colombiana ofrecerá cinco conciertos durante el mes de febrero, luego de agotar rápidamente las primeras fechas y ampliar su agenda ante la alta demanda del público.

Más de 150 especialistas internacionales, junto a técnicos locales, trabajan en la instalación de una estructura diseñada especialmente para esta etapa de la gira.

Para su construcción fue necesario transportar más de 180 toneladas de equipos, que incluyen sistemas digitales, iluminación inteligente y plataformas móviles controladas electrónicamente.

La carretera a Comalapa iluminada con los colores de la bandera de Colombia. Así se alista El Salvador para recibir a @shakira, quien brindará una residencia de cinco conciertos. 🇸🇻🇨🇴 pic.twitter.com/aCrc6XYdxA — Jorge Manzanares 🇸🇻 (@JorgeManzaSV) February 1, 2026

Habrá pasarela con piso LED interactivo, pantalla central de casi 50 metros de ancho, sistema de sonido e iluminación de última generación y plataformas hidráulicas para el desplazamiento de la cantante.

La producción está a cargo de empresas especializadas que ya han trabajado en giras internacionales, garantizando un estándar similar al de grandes capitales del entretenimiento.

También para el ingreso del material técnico al país ha requerido una coordinación conjunta entre Aduanas, Migración y fuerzas de seguridad. Decenas de camiones han cruzado las fronteras con piezas fundamentales para el montaje.

Más allá del espectáculo musical, la llegada de Shakira representa un impulso significativo para la economía salvadoreña. Las autoridades estiman ingresos cercanos a los 25 millones de dólares derivados del turismo, el comercio y los servicios.

El Ministerio de Turismo prevé una ocupación hotelera total en San Salvador, impulsada por visitantes procedentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros países de la región.

Además, el evento ha generado miles de empleos temporales en varios sectores.

Estas son las fechas de los cinco conciertos de Shakira en El Salvador

Shakira se presentará en El Salvador en el Estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026.