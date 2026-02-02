El cantante canadiense Justin Bieber causó asombro en la gala de los Premios Grammy 2026 al presentarse ante miles de espectadores sin camisa, sin zapatos y en calzoneta. Bieber interpretó su tema Swag portando únicamente calcetines y su guitarra.

Su actuación se destacó cuando interpretó “Yukon”, uno de los sencillos de su álbum Swag, mientras sostenía una guitarra eléctrica de color morado intenso. Las imágenes se hicieron virales y recibieron cientos de comentarios y críticas, pues portaba la informalidad de quien acaba de levantarse de la cama.

Con su atuendo minimalista, la presentación de Justin Bieber formó parte de una noche cargada de actuaciones memorables. El artista cerró su segmento con la misma energía relajada que caracterizó toda su aparición.

Cabe recordar que Bieber había interrumpido su Justice World Tour en 2023 después de enfrentar una serie de problemas de salud que obligaron a múltiples aplazamientos de su gira. El cantante reveló en ese entonces que padecía el síndrome de Ramsay-Hunt, una condición neurológica que le ocasionó una parálisis facial parcial temporal.

La recuperación del artista fue lenta y permaneció alejado de los escenarios durante varios meses mientras recibía tratamiento médico especializado.

Ahora, el cantante deberá asistir a su siguiente e importante compromiso: encabezar el cartel en Coachella, un reconocido festival de música que se realiza durante dos fines de semana consecutivos en abril.