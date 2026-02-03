El cantante español Miguel Bosé hizo una pausa en su carrera que duró ocho años. Durante este tiempo reflexionó sobre su vida personal y artística y preparó con toda la calma del mundo su nueva gira.

Se trata de ‘Importante Tour’, una apuesta que lo traerá por Bogotá y Medellín el próximo mes de marzo. Su regreso a Colombia fue apoteósico, lo hizo el pasado 13 de septiembre cuando hizo parte del Festival Cordillera 2025 en Bogotá, donde miles de asistentes corearon clásicos como Amante bandido, Amiga, y Si tú no vuelves.

Al ser preguntado por las enseñanzas que le dejó este parón, el ibérico sostiene que: “Lo primero que uno tiene que entender es que la vida cuando no sabes parar te para. Ella te pone un tropiezo y no tienes más remedio que parar. Durante estos 8 años se juntó un cambio de residencia, una separación, muchas muertes de gente muy cercana, la pandemia, entre otras”, contó a Caracol Radio el artista de 69 años de edad.

Agregó que también su físico cambió, tuvo un problema con la voz y estuvo en un proceso muy largo y tedioso para poderla recuperar, pero más fuerte aún, un problema en su espalda que le impidió seguir en los escenarios.

Lo más difícil de lidiar ha sido sin dudas sus problemas de voz derivados de una sinusitis crónica. “Son asuntos con los que aprendes a lidiar, gracias a Dios he sido valiente”, dijo.

Sus dos únicas actuaciones en el país en medio de este ‘Importante Tour’ serán el 11 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá. Mientras que en Medellín hará lo propio en Centro de Eventos La Macarena, el próximo 14 de marzo.