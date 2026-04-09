Tras las millonarias inversiones en obras de agua potable, recreación y deporte y educación que le trajo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro Urrego a sus coterráneos de Ciénaga de Oro, el mandatario de los cordobeses, Erasmo Zuleta Bechara, le pidió inversiones para los demás 29 municipios que conforman este departamento.

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El reclamo, que se produjo en un tono cortés, y basado en dos de los valores “inculcados y aprendidos en casa: gratitud y lealtad”, fue al caer la tarde del miércoles 8 de abril en el municipio de Ciénaga de Oro, en su cabecera municipal donde Petro entregó oficialmente la primera fase del Sena, anunció su segunda parte y también dio inicio a las obras que permitirán a los habitantes de esta población tener agua potable 24 horas.

“Gracias por venir nuevamente a Córdoba, nuestro departamento, gracias por estas obras que hoy se entregan y otras que inician en el municipio de sus raíces y afectos, Ciénaga de Oro, la tierra de Pablito Flórez, de la caraqueña y el chicheme, Lucy González, del Cuarteto Orense, y de las procesiones. Reconozco que me hubiese gustado haber contado con el mismo Presidente para el resto de nuestros 29 municipios, sin duda alguna si esto hubiese ocurrido, una planeación y articulación efectiva que llegara con inversión que transformara cada uno de nuestros municipios, Córdoba estuviese a otro nivel”.

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A su vez le dio las gracias por “reconocer la importancia de la educación en la transformación del ser a través de la ciencia y el conocimiento, las cifras que hoy compartió de crecimiento en cobertura de la educación superior pública en Córdoba y Sucre, me llenan de alegría y orgullo, coincido en que solo a través del conocimiento, del arte y el deporte, podremos construir una mejor sociedad y superar tantas brechas que han generado inequidades y violencia en Córdoba y el país, pero también siento orgullo en saber que fue mi abuelo Elías Bechara Zaimún, un loriquero de padres migrantes del Líbano a causa de la violencia en los años 1880 - 1890, fue el fundador de la Universidad a la que hace referencia, la Universidad de Córdoba, el alma máter de todos los cordobeses y costeños, pero no solo fue esta, fue también la Universidad del Sinú, y más de 4 colegios públicos de la región que permitieron que costeños de la zona pudiesen estudiar en su tierra sin tener la preocupación de cómo se iban y se sostenían en otros departamentos”.