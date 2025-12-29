A pocos días de culminar el 2025, la Liga Profesional de Béisbol Colombiano entra en su recta final de la ronda regular con un panorama claro en la cima y una lucha intensa en el resto del standing. Caimanes de Barranquilla se consolida como el equipo más sólido del campeonato, marcando el ritmo del torneo gracias a una combinación de pitcheo efectivo, bateo oportuno y dominio en los enfrentamientos directos ante sus rivales.

La novena barranquillera cerró el calendario anual reafirmando su liderato tras imponerse 2-1 en la más reciente serie a tres juegos frente a Toros de Sincelejo. El duelo decisivo, disputado el pasado domingo en el estadio Édgar Rentería, terminó con victoria 5-4 para los locales, en un encuentro cerrado que volvió a evidenciar la capacidad de los Caimanes para responder en momentos de presión. Ese triunfo elevó su récord a 16 victorias y apenas cinco derrotas, el mejor de la liga, y amplió su racha particular ante los sucreños, que quedó 9-1 a favor de los Saurios.

La tabla de posiciones refleja con claridad ese dominio. Caimanes ocupa el primer lugar con un porcentaje de .762, sacando una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Tigres de Cartagena aparece como escolta, pero ya a 6.5 juegos de distancia, con marca de 10-12, en una campaña marcada por la irregularidad y la necesidad de mayor consistencia tanto desde el montículo como en la ofensiva. Aun así, los felinos cartageneros se mantienen en la pelea, conscientes de que una buena racha puede cambiar el rumbo en esta fase decisiva.

En el tercer puesto se ubican los Vaqueros de Montería, con récord de 9-12 y a siete juegos del liderato. El conjunto cordobés ha mostrado destellos de buen béisbol, pero ha pagado caro algunos tropiezos en series clave que le impidieron recortar distancia frente a Caimanes y Tigres.

Cierra el standing Toros de Sincelejo, con ocho triunfos y catorce derrotas, a 8.5 juegos del primer lugar, en una temporada en la que, pese al esfuerzo, no han logrado frenar el poderío de sus rivales, especialmente ante los líderes del campeonato.

La acción del béisbol profesional colombiano se reanudará el próximo 3 de enero. En Cartagena, los Tigres recibirán a los Toros de Sincelejo en una serie clave para ambos conjuntos, con los felinos obligados a defender su posición como escoltas del líder y los sucreños con la necesidad de sumar triunfos que les permitan mantenerse en la pelea. Al mismo tiempo, en Montería, los Vaqueros serán anfitriones de los líderes Caimanes, en un enfrentamiento que pondrá a prueba la solidez del puntero y la capacidad de reacción de los cordobeses ante el equipo más dominante del campeonato.

Con solo ocho juegos restantes para el cierre de la temporada regular, cada entrada y cada lanzamiento adquieren un valor decisivo en un torneo en el que únicamente los dos primeros del standing avanzan al playoff final. Hasta ahora, Caimanes y Tigres ocupan esas posiciones privilegiadas, pero la diferencia aún permite movimientos en la tabla.