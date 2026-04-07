Francisco Maturana, el director técnico que escogió a Barranquilla como ‘Casa de la Selección’, fue elevado a la condición de ‘barranquilleros adoptivo’, en el Premio al Mérito Deportivo Equinorte, que la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico) entregó este martes en Combarranquilla Country.

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“Es un honor recibir este premio especial. Yo solo recibo cariño en Barranquilla”, expresó Maturana, emocionado al recibir una medalla y un trofeo de Estewil Quesada, presidente de Acord Atlántico, y Guillermo Cepeda, presidente de la firma Equinorte.

El entrenador trajo a la selección en 1989 con miras a Italia 90 y desde entonces, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ha clasificado a seis mundiales de ocho posibles.

“Es usted el segundo barranquillero nacido en Chocó”, expresó Quesada. “Su aporte a Barranquilla es inmenso. Aquí se han disputado 60 partidos de eliminatorias desde el 89 y eso representa mucho para Barranquilla”.

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Maturana se robó el show y la atención de los medios y de los invitados que llenaron el salón y aplaudieron a rabiar.

El entrenador compartió ese honor en 2026, con el exfutbolista Gualberto Maya, que desde 1957 vive en Barranquilla, jugó en Junior y fue durante 23 años director de deportes de la Universidad del Norte.

El Vida y Obra a un Deportista Barranquillero en la quinta edición del Premio recayó en el exfutbolista del Junior Luis Grau, que además fue director técnico en propiedad y estuvo vinculado al plantel hasta 2023.

Mía Mazzillo, campeona internacional de gimnasia artística, recibió el galardón en la categoría Promesa Deportiva.

Bioguard, firma de apenas siete años, fue premiada en categoría Liderazgo Social Deportivo por el apoyo al club de boxeo Ener Julio, el excampeón mundial de boxeo.

En la categoría Vida y Obra en Prensa el ganador fue Carlos Julio Arzuza, periodista con 46 años de experiencia en deporte.