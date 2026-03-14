Como Willy Arzuza Martínez, de 44 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un ataque sicarial ocurrido en la mañana de este sábado 14 de marzo en zona rural del departamento del Atlántico.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la víctima se movilizaba en una motocicleta por la vía que comunica a los corregimientos de Leña y Cascajal cuando fue interceptada por sujetos que se desplazaban en un vehículo similar y, sin mediar palabra, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata en el lugar.

Habitantes del sector que se percataron de lo ocurrido dieron aviso a las autoridades.

Posteriormente, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llegaron al sitio para acordonar el área e iniciar las labores investigativas que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.