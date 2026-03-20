Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, luego de que un ciudadano resultara herido con arma traumática en medio de un atraco ocurrido la tarde del pasado jueves 19 de marzo.

Leer también: Sicarios en moto asesinan a vendedor de frutas y verduras en El Bosque

El caso tuvo lugar en el sector de la calle 27 con carrera 30, sobre la vía La Cordialidad, a la altura de las oficinas de la empresa Cootransa, un punto caracterizado por su constante tránsito de personas y vehículos.

La víctima fue identificada como Luis Felipe Guerra Mastrodomenico, quien se encontraba a bordo de una camioneta junto a un acompañante cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con versiones preliminares, el parrillero descendió del vehículo armado con el propósito de cometer el hurto.

En medio de la situación, Guerra habría opuesto resistencia, lo que desencadenó un forcejeo durante el cual recibió un disparo en una de sus piernas.Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron del lugar con una cadena de oro que, al parecer, fue sustraída a la víctima.

El hombre herido fue auxiliado de inmediato por su acompañante y por ciudadanos que se encontraban en el sector, quienes lo trasladaron a un centro asistencial donde recibió atención médica.

Según se conoció, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.