En horas de la mañana de este sábado 14 de marzo se registró un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un joven motociclista en las vías del departamento del Atlántico.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado Ronald de Jesús Machacón de la Cruz, de aproximadamente 22 años de edad y oriundo del municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con el testimonio de los moradores del sector, el joven conducía a tempranas horas de la mañana a la altura de la variante que comunica al municipio de Sabanalarga con Palmar de Varela, cuando presuntamente retornaba a su hogar tras salir de su lugar de trabajo.

Durante el recorrido, un vehículo tipo furgón también circulaba en la misma vía en ese momento y, por circunstancias que son motivo de investigación, terminó embistiendo al joven motociclista.

Tras el violento impacto, Machacón quedó tendido a un lado de la vía, donde desafortunadamente falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron oficiales de la Policía de Tránsito del Atlántico, quienes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.