Ha terminado el Carnaval en todo el departamento del Atlántico y casi de inmediato se ha producido una noticia lamentable. A la edad de 87 años falleció en la madrugada de este viernes 20 de febrero en el Hospital Local de Santo Tomás, el pionero del Porro Negro y folclorista, José De la Cruz Salcedo De la Hoz.

Salcedo De la Hoz venía padeciendo desde hace algunos meses quebrantos de salud, pese que siempre había tenido el cuidado de toda su familia, ha perdido la vida.

Su cuerpo se está velando en su residencia de la calle 5 con la carrera 14 y el sepelio será mañana sábado 21 de febrero a las 3 de la tarde en el cementerio municipal de Santo Tomás, al cual están invitando sus hijos: Fabián, Erick, Emma y Mariana Salcedo Badillo, demás familiares y la Corporación del Carnaval y de las Tradiciones Cultuarales del municipio y la Alcaldìa Municipal.

José De la Cruz Salcedo De la Hoz, nació el 3 de mayo de 1938 en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, en el seno de una familia numerosa y alegre. Fue el noveno de 11 hermanos, hijo de José de las Mercedes Salcedo Borja y Emma Cecilia De la Hoz Meléndez. Desde muy pequeño vivió una infancia marcada por la música, el trabajo y los valores del campo, pilares que más adelante forjarían su carácter y vocación cultural.

Sólo llegó hasta el segundo año de primaria, José aprendió desde temprano las lecciones más valiosas de la vida. A los 12 años comenzó a trabajar junto a una tía que se desempeñaba como empleada en una casa de familia de origen español y tomó la valiente decisión de abandonar sus estudios para portar al sostenimiento de su hogar, demostrando un sentido de responsabilidad admirable para su edad.

El amor por la música le nació desde los 8 años cuando escuchaba a sus padres tocar los tambores y compartir con amigos las melodías tradicionales del porro y otros ritmos caribeños. Esta semilla musical creció en su corazón hasta convertirse en una pasión de vida.

Tras la muerte de su padre, cuando José tenía 18 años, asumió la responsabilidad de continuar con su legado. Su padre tocaba el porro negro cada 17 de diciembre, tradición que José retomó con compromisos, respeto y fervor, convirtiéndola en una costumbre sagrada que se extendía hasta el fin de las festividades decembrinas y el inicio del carnaval.

Con el pasar del tiempo, junto a un grupo de amigos que compartían su amor por la música, fundó una agrupación vallenata con la que viajaban a Barranquilla a tocar en bares, rebuscándose la vida, mientras que mantenía viva la tradición. Campesino de oficio, pero músico de corazón, José De la Cruz nunca dejó de soñar con ver el porro reconocido como el género que representa la alegría, el sentir y la identidad del Caribe Colombiano.

Con el esfuerzo, perseverancia y amor por la cultura fue ganándose el respeto y el reconocimiento dentro y fuera de su comunidad. Para él, cada premio, cada mención y cada enseñanza por pequeño que fuera significaba un motivo de orgullo y confirmaba que su misión estaba siendo cumplida.

Hoy, José de la Cruz Salcedo De la Hoz es reconocido como un hombre que no solo lleva el porro en la sangre, sino que lo defendió, lo compartió y lo hizo vibrar en cada rincón donde pudo hacerlo soñar. Para él Santo Tomás no es solo su tierra natal, sino el territorio donde el porro negro se cansa, se toca y se baila con el alma”.