Carolina Cuervo, confesa amante de la cocina gracias a la influencia de su padre y de su ‘nana’, se expresa con bastante emoción sobre Pura Plaza, el programa de Canal Capital que la tiene con la boca hecha agua y en el que compartirá con los colombianos todo lo que aprendió de cocineras y cocineros de doce de las plazas de mercado de Bogotá, lugares en los que a diario se cocinan los más tradicionales platos de todo el país.

Esta serie compuesta por 12 capítulos, 2 especiales y 6 videocast, realizada por Luminante Films para Canal Capital, permite descubrir no sólo la comida tradicional colombiana y sus ingredientes, sino también las historias, rituales y saberes ancestrales de cocineros, campesinos, yerbateros, que, día a día, mantienen viva la esencia de la cultura gastronómica, al tiempo que celebra la resistencia del saber popular, fusionando tradición y actualidad en docu-retos culinarios llenos de emoción y sabor.

Carolina ¿Qué es lo que está cocinando y que la ha llevado a explorar los sabores de las plazas de mercado?

Es un plato delicioso que vamos a servir el próximo 22 de febrero a las 7 de la noche en Canal Capital y se llama Pura Plaza. Es un programa hermoso alrededor de las plazas de mercado de Bogotá. Un recorrido por cada uno de esos lugares para conocer a las personas que trabajan ahí, a las cocineras increíbles y también los alimentos e ingredientes esenciales de nuestra comida colombiana.

Eso huele bien ¿con qué se va a encontrar la audiencia?

Se van a encontrar con un programa que tiene varios ingredientes. Vamos a conocer las plazas, su ubicación, su historia, que refleja un poco sobre quiénes somos. Vamos a compartir con cocineros y cocineras de estas plazas, cada uno con una historia increíble, que nos cuentan sobre sus secretos culinarios y su manera particular de preparar esos platos que se comen en todo el país y que se pueden encontrar en estos lugares maravillosos. También conoceremos a los agricultores que cultivan los alimentos con los que se preparan esos platos.

¿Qué aprendió de los cocineros y cocineras?

Aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo esa resiliencia, ese amor por el trabajo y ese agradecimiento profundo por esa tradición. Mujeres que llevan 50 años o más trabajando todos los días de su vida en una plaza, lo que demuestra ese amor profundo por la familia, por lo que se hace, por la tradición. Esa es la verdadera resistencia, sobrevivir con su trabajo en las plazas, lugares donde la gente puede crecer y mejorar su vida.

¿Qué es lo que más le gustó de participar en este programa de Canal Capital?

Primero, la posibilidad de conocer lugares a los que no había ido y probar platos que, si no fuera por Pura Plaza, quizá nunca habría probado y eso me encantó. También entender que, aunque todas las plazas parecen ofrecer lo mismo, su energía es muy distinta y variada. Pero lo que más me gustó es poder conversar con estas mujeres y con estos hombres con historias de vida tan increíbles. ¡Me divertí muchísimo!

¿Cuál de todos los platos fue el que más le hizo chuparse los dedos?

Tengo muy metido en mi cabeza el capítulo en el que me enseñaron a hacer tamales, pero más que por lo que aprendí, fue porque me remontó mucho a mi infancia, cuando en mi casa comerlos era una tradición. El maíz, como lo he dicho muchas veces, es para mí un ingrediente sagrado, así que ese plato ‘per se’ fue muy simbólico y lo tengo muy grabado en mi memoria.

¿Qué encontró en el camino de MasterChef a las plazas de mercado?

¡Todo un universo gastronómico! Ahí es cuando uno se da cuenta que es un bobazo, porque estas mujeres trabajan muchísimo y tienen una capacidad de respuesta y una rapidez para hacer cosas increíbles. Y claro, MasterChef me dio mucho conocimiento, sobre todo de mí misma, pero en Pura Plaza pude disfrutar de algo que me gusta mucho: conversar, averiguarle la vida a la gente, pude entrar un poco en esa dinámica con estas personas fantásticas que me enseñaron muchísimo, no solo de gastronomía, sino de la vida.

Entonces ¿nos vamos de Plaza?

Sí, porque este es un programa hermoso, poético, bonito, que tiene buenas imágenes, buena conversa, profundidad y contenido. Cada uno de sus 12 capítulos, 2 especiales y 6 videocast, siempre nos dejarán algo. Se que el público lo va a disfrutar mucho Pura Plaza, tanto como lo disfrutamos nosotros. Está hecho con mucho amor.