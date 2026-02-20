En medio de la más reciente edición de Premio Lo Nuestro celebrada este jueves en Miami, el cantante colombiano Maluma dejó a un lado la celebración para dedicar un momento que tocó el corazón de miles de personas.

Frente al público y a quienes seguían la transmisión desde sus casas, el artista recordó a su compatriota Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá a sus 34 años. La noticia estremeció al país y golpeó con fuerza a la industria musical, que perdió a una de las voces más representativas de la música popular colombiana.

Maluma tomó el micrófono y recordó que, a comienzos de este año, “se nos fue un gran hermano”, un músico con el que había tenido el honor de trabajar recientemente.

Lea también: Shakira conquistó dos grandes galardones en Premio Lo Nuestro

La colaboración entre ambos artistas había significado el encuentro de dos mundos: el urbano y la música popular. Dos estilos distintos que encontraron un punto en común. De esa unión nació “Con el corazón”, una ranchera que se convirtió en la primera canción que grabaron juntos y también en el primer lanzamiento póstumo tras la inesperada partida de Jiménez.

En el escenario, Maluma agradeció el talento y la música de su colega, y cerró con una frase que provocó aplausos y una gran ovación. “Yeison: gracias por tu música y tu talento. Sabes que siempre, siempre formarás parte de Lo Nuestro. Te extrañamos mucho, hermano. Que viva Colombia, que viva Yeison Jiménez”.

Lea también: Bad Bunny, el gran ganador de un Premio Lo Nuestro lleno de amor a los inmigrantes

El video oficial de “Con el corazón” fue grabado el 10 de diciembre, apenas un mes antes del accidente que cobró la vida de seis personas, entre ellas Jiménez y su mánager, Jefferson Osorio. Las imágenes muestran a un artista lleno de energía, carisma y sueños. También incluyen escenas inéditas de conciertos y momentos de complicidad con su equipo de trabajo.

En una de las escenas, Jiménez le dice a Maluma, con emoción: “¡No sabes cuántos años esperando este momento, gloria a Dios!”.