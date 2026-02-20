Shakira no deja de ser noticia. Apenas se apagaron las cámaras en Barrio Abajo, donde esta semana grabó un videoclip junto al cartagenero Beéle, y ya su nombre volvía a sonar, esta vez desde Estados Unidos.

La artista barranquillera abandonó su ciudad natal luego de varios días de rodaje en distintos puntos de la capital del Atlántico. Las imágenes de la grabación, que despertaron curiosidad entre vecinos y seguidores, todavía circulan en redes.

La noche de este jueves 19 de febrero se celebró la edición 2026 de Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center. Allí se reunieron grandes figuras de la música latina. Shakira no asistió a la gala, pero su ausencia no impidió que fuera una de las protagonistas.

Uno de los reconocimientos más importantes fue para su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que se llevó el galardón a Tour del Año. Además, la barranquillera también fue premiada por Bésame, su colaboración con el español Alejandro Sanz, una dupla que vuelve a demostrar su fuerza en el pop en español.

Lea también: Bad Bunny, el gran ganador de un Premio Lo Nuestro lleno de amor a los inmigrantes

Los premios llegan en medio de un momento histórico en su carrera. Según reportó el medio especializado Billboard, la cantante rompió el récord Guinness a la gira latina más exitosa de todos los tiempos. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour alcanzó una recaudación de 421,6 millones de dólares, superando la marca que ostentaba el mexicano Luis Miguel con su “Luis Miguel Tour 23-24”, que había logrado 409,5 millones de dólares.

Las cifras son contundentes: 3,3 millones de boletos vendidos en 86 conciertos. Con esos números, también dejó atrás lo alcanzado por Bad Bunny en 2022, cuando recaudó 314,1 millones de dólares, y por Karol G con su gira “Mañana Será Bonito”, que sumó 313,3 millones.

Lea también: Juanes anuncia gira con más de 50 fechas por EE.UU., México, Costa Rica, Colombia y Europa

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira está a punto de cerrar esta ambiciosa gira internacional. El tour contempla cerca de un centenar de presentaciones y culminará el 4 de abril en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, luego de un último concierto en Latinoamérica previsto para el 27 de febrero en Ciudad de México.

La gira se convierte así en la más exitosa de toda su trayectoria. A lo largo de su carrera, la artista ha vendido 4,9 millones de entradas en 206 espectáculos, con ingresos que alcanzan los 529,7 millones de dólares, de acuerdo con datos del mismo medio especializado.