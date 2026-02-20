El músico puertorriqueño-estadounidense Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York desde el miércoles 18 de febrero, según versiones difundidas en redes sociales. La información indica que el artista, de 75 años, habría sido ingresado de urgencia por complicaciones respiratorias en un centro médico del estado.

Hasta el momento, ni el entorno del salsero ni fuentes oficiales han confirmado o desmentido los reportes sobre su estado de salud. El único artista que se ha pronunciado al respecto ha sido Rubén Blades, quienes por 20 años han tenido una enemistad por una disputa económica y judicial.

“No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió el artista en sus redes sociales.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

¿Por qué estaría hospitalizado Willie Colón?

La alerta surgió en la red social X, donde se afirmó que el intérprete fue trasladado de emergencia al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, tras presentar dificultades respiratorias.

De acuerdo con esas publicaciones, su condición sería delicada. Sin embargo, no existe un parte médico oficial ni un comunicado de su equipo de trabajo que respalde la versión.

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

La ausencia reciente de actividad en sus perfiles digitales también ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes destacan que el músico suele mantener presencia constante, especialmente en Instagram.

El último mensaje de Willie Colón en redes sociales

La más reciente publicación de Willie Colón en Instagram data del 15 de febrero. En ese mensaje, el artista compartió una reflexión sobre el modo en que las nuevas generaciones procesan la información.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”, escribió.

Desde entonces, no se han registrado nuevas publicaciones en sus cuentas oficiales.

¿Quién es Willie Colón?

Willie Colón es una de las figuras más influyentes de la salsa neoyorquina. Su primer álbum, ‘El Malo’, fue grabado en 1966 cuando tenía 16 años, junto al cantante Héctor Lavoe. Ambos consolidaron uno de los dúos más emblemáticos del género bajo el sello de Fania Records, casa discográfica con la que registró más de una docena de producciones hasta mediados de los años setenta.

También formó parte del proyecto Fania All-Stars, cuya grabación en vivo marcó un punto de inflexión para la internacionalización de la salsa surgida en Nueva York.

A finales de los años 70, el trombonista y productor desarrolló una etapa de contenido social y político junto al cantautor panameño Rubén Blades, con quien lanzó temas que retrataron problemáticas latinoamericanas.