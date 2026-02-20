Un video grabado en Berlín se volvió viral en redes sociales al mostrar a varias personas caminando por parques con correas que no estaban sujetas a ningún perro.

Esta imagen resultó paara muchos desconcertante y obvio que dio origen a búsquedas masivas sobre un término poco conocido hasta ahora como lo es el: “Hobby Dogging”.

¿En qué consiste el “Hobby Dogging”?

El llamado “Hobby Dogging” consiste en simular el paseo de un perro invisible. Los participantes sostienen una correa y recrean acciones habituales de quien tiene una mascota.

Dan órdenes verbales, se detienen como si el animal estuviera interactuando con el entorno e incluso representan rutinas como cruzar obstáculos o hacer pausas durante el recorrido.

"Hobby dogging": la extraña moda viral en Alemania de pasear perros que no existen

En algunos casos, los encuentros son grupales y replican dinámicas similares a entrenamientos caninos tradicionales, pero sin la presencia de un animal real.

Se conoce que la tendencia toma como referencia el “Hobby Horsing”, disciplina originada en el norte de Europa que simula competencias ecuestres utilizando caballos de juguete. Con el tiempo, esa práctica evolucionó hacia torneos organizados y exhibiciones formales.