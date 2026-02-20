La NASA ha conseguido superar la presión de reparar contrarreloj las fugas de combustible en su cohete más grande y potente hasta la fecha, durante la primera prueba de cara a la misión Artemis 2, que llevará nuevamente astronautas a la Luna después de más de 50 años.

En un segundo ensayo general, finalizado con éxito en la madrugada de este viernes —a las 4.16, hora peninsular española—, tras casi 50 horas de cuenta atrás, la agencia espacial completó todos los pasos previos al lanzamiento, salvo el encendido de motores que desencadenaría un despegue real. Tras un análisis preliminar de los datos, el cohete estaría listo para despegar en marzo.

Asimismo, el ensayo tenía como objetivo que la cuenta regresiva llegara hasta 33 segundos antes del despegue, y ese objetivo se cumplió sin que los ingenieros detectaran fallas importantes. Solo se registró una pequeña anomalía eléctrica en el sistema aviónico de propulsión. Una vez resuelto, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, autorizó retrasar nuevamente la cuenta atrás a los 10 minutos finales, y la simulación alcanzó 29 segundos antes del despegue, cerrando así la prueba de manera satisfactoria.

La principal mejora se observó durante la fase crítica de llenado de los depósitos de hidrógeno líquido, que comienza unas 10 horas antes del lanzamiento. Mientras que en el primer ensayo, hace dos semanas, las fugas de hidrógeno interrumpieron el proceso en varias ocasiones, esta vez el llenado se realizó sin contratiempos durante las cuatro horas previstas. Las reparaciones y ajustes implementados permitieron controlar los escapes y mantener los tanques llenos durante las seis horas restantes de la prueba.

Our second tanking test for Artemis II is underway, and we are now filling the rocket with propellant.



Follow @NASAKennedy and the Artemis II blog for real-time updates: https://t.co/7gicm7DWBt



Watch the test on our YouTube channel: https://t.co/FBaEtuQrQg pic.twitter.com/4jmS3XXBiG — NASA (@NASA) February 19, 2026

Además, superar con éxito un ensayo general con combustible es fundamental para los preparativos de Artemis 2, la primera misión tripulada hacia la Luna desde 1972. Esta prueba sirve para confirmar que todos los sistemas del cohete funcionan correctamente o para detectar problemas antes de un lanzamiento real.

Fecha de lanzamiento aún pendiente

El primer intento de lanzamiento podría darse la noche del 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, aunque la NASA no ha definido una fecha exacta. Antes del ensayo, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, insistió en la importancia de la seguridad: “Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad, para nuestros astronautas, nuestros trabajadores, nuestros sistemas y el público”, señalando que se tomarán el tiempo necesario para analizar los datos antes de fijar la fecha definitiva.

Cuando el cohete esté listo, cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días alrededor de la Luna, siguiendo una trayectoria de retorno libre que reduce riesgos y consumo de combustible en comparación con las misiones Apolo. La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen, se centrará en observación científica y pruebas que preparen Artemis 3, cuyo aterrizaje lunar se ha retrasado hasta al menos 2028.

Problemas previos con el combustible

El primer ensayo de Artemis 2, el 3 de febrero, se interrumpió antes de tiempo debido a constantes fugas de hidrógeno líquido en la etapa principal del cohete. Tras varias horas de reparaciones, la cuenta atrás se reinició, pero los sistemas de control detectaron nuevamente picos de fuga que excedían los límites de seguridad. Este combustible es altamente explosivo al contacto con el aire.

Lecciones aprendidas de Artemis 1

Después de aquel primer intento fallido, la NASA identificó el problema en el mecanismo de carga del combustible y realizó reparaciones durante dos semanas. Aunque el test parcial del 12 de febrero tampoco fue exitoso, la directora de lanzamiento mantuvo la confianza en su equipo: “¿Por qué creemos que tendremos éxito con Artemis 2? Por las lecciones que hemos aprendido [con Artemis 1]”, declaró Blackwell-Thompson.

Finalmente, las fugas de combustible también retrasaron Artemis 1, que esperó ocho meses desde su llegada a la rampa de lanzamiento hasta despegar el 16 de noviembre de 2022, sin haber completado ensayos generales previos. A pesar de ello, los directores consideraron suficiente el progreso alcanzado para realizar aquel vuelo no tripulado, y las experiencias adquiridas han allanado el camino para Artemis 2.