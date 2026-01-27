El cometa 3I/ATLAS, proveniente de fuera del sistema solar, llamó la atención de la comunidad científica luego de mostrar un aumento inusual en la liberación de gases y vapor de agua tras su acercamiento al Sol.

El objeto fue detectado en julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile y, desde entonces, ha sido monitoreado por distintos observatorios. Su trayectoria confirmó que se trata de un visitante interestelar.

Durante los primeros meses, el cometa presentó una actividad limitada. Sin embargo, tras su paso por el perihelio en octubre de 2025, los instrumentos espaciales registraron un incremento significativo en la emisión de sustancias como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos.

Los expertos explican que este fenómeno ocurrió porque el calor solar alcanzó capas internas del núcleo, activando materiales que permanecían congelados.

El seguimiento se realiza con el apoyo de telescopios como SPHEREx, Hubble y James Webb, lo que permite analizar su composición y evolución.

Aunque actualmente se aleja del sistema solar, los científicos continúan observándolo para comparar su fase activa con su etapa de enfriamiento. Además, su próxima aproximación a Júpiter en 2026 podría influir en su recorrido.