El rapero estadounidense Kanye West, conocido como Ye, publicará el 20 de marzo ‘Bully’, su duodécimo álbum de estudio, anunció este viernes la compañía independiente de música [PIAS] Iberoamérica.

El artista ha firmado un acuerdo de colaboración con la discográfica Gamma para el lanzamiento de este trabajo, que estará disponible en vinilo, cassette y CD.

Kanye West ha publicado diez álbumes de estudio en solitario, además de varios de colaboración, recopilatorios y otros proyectos.

Sus lanzamientos más recientes incluyen los álbumes colaborativos de 2024 ‘Vultures 1’ y ‘Vultures 2’ con Ty Dolla $ign.

Además, el pasado septiembre se estrenó el documental ‘In Whose Name?’, que recoge las crisis y los últimos seis años de la vida del cantante.

El filme, dirigido por el californiano Nico Ballesteros, recoge momentos íntimos del autor de ‘Gold Digger’, que abarcan desde sus problemas de salud mental y su relación con Kim Kardashian, hasta la pérdida de patrocinios derivada de sus declaraciones polémicas, según la publicación.

Kanye West ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por su comportamiento errático y sus controvertidas declaraciones antisemitas