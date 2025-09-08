La minga permanente del pueblo indígena Zenú que ya completa dos semanas concentrada en la finca La Bendición, ubicada en el corregimiento Mata de Caña, en el municipio de Sampués, en Sucre, amenaza con bloquear las vías nacionales que atraviesan tu jurisdicción.

Se refieren a la Troncal de Occidente que una a los departamentos de Sucre y Córdoba y que a su vez son conexión con el interior del país.

Deivis Baquero, cacique mayor de Sincelejo, donde hay 20 cabildos reconocidos por el Ministerio del Interior, aseguró que si este lunes 8 de septiembre no ratifican a Martín Moreno Argüello como el Cacique Regional del Resguardo Indígena Zenú, mañana martes de vuelven a tomar las vías.

“Tenemos 15 días de estar en minga permanente, y nuestro cacique regional Martín Moreno en diálogo con el Gobierno Nacional, para que nos cumplan un compromiso que se pactó y que todo el pueblo Zenú desde sus bases lo eligió a él como nuestro cacique y no se ha cumplido. Le dieron el registro y se lo volvieron a suspender y nosotros lo que queremos es que se le restituya una vez más ese registro a nuestro cacique Martín Moreno y por eso es que estamos en minga permanente y si no nos cumplen, a partir del día martes 9 de septiembre nos vamos a las vías de hecho bloqueando las vías porque es la única manera que sentimos que nos escuchan”, anotó el cacique mayor de Sincelejo.

Ante esta amenaza latente de bloqueo de vías hay alerta entre las autoridades del departamento de Sucre.