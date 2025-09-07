La Procuraduría General de la Nación instó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a dar respuesta inmediata al derecho de petición radicado por la comunidad étnica de San Onofre, Sucre, con el fin de avanzar en la implementación de su proyecto de reforestación con árboles frutales y maderables.

El ente de control advirtió que la Dirección del Sistema General de Regalías (SGR) ya superó el plazo legal de 15 días para emitir el concepto técnico solicitado, e hizo un llamado a garantizar medidas diferenciales en los procesos de atención a las comunidades étnicas del país.

En su comunicación, el Ministerio Público resaltó la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para la protección ambiental y la seguridad alimentaria, y pidió al DNP establecer mecanismos de seguimiento que eviten dilaciones que puedan afectar los derechos colectivos o limitar el acceso equitativo a los recursos del SGR.

Finalmente, la Procuraduría requirió al DNP emitir con prontitud el concepto técnico requerido por la comunidad étnica de San Onofre, en cumplimiento de los principios de eficacia, celeridad y legalidad.