El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la denuncia interpuesta por Andrés Idárraga, ministro de Justicia (e), quien aseguró que está siendo espiado con software ilegal Pegasus. Ante la denuncia interpuesta por el funcionario, el jefe de la cartera de defensa explicó que desconoce los detalles de lo sucedido y expresó su disposición para colaborar con los requerimientos necesarios para revelar que sucede.

Vale mencionar que Idárraga Franco informó que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, con el propósito de “perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

Debido a ello, el mindefensa aseguró que se trata de un señalamiento ““muy grave y delicado”. Asimismo, resaltó que es inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal.

Además, sostuvo que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser “investigado a fondo y con absoluta transparencia”.

Asimismo, el funcionario reveló que puso en conocimiento lo sucedido ante los directores de los organismos de control: la iscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

Finalmente, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial adelantar las investigaciones lo más rápido posible para aclarar la denuncia realizada por Idárraga Franco.

