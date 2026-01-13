El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su solidaridad al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien recientemente denunció que es víctima de espionaje, a través del software ilegal Pegasus.

“Mi solidaridad con @Aidarragaf y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono.”, dijo el funcionario.

Asimismo, Benedetti aseguró que también su teléfono está intervenido por el software y afirmó que tiene sospechas que quieres estarían realizando el espionaje.

“Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas.”, sostuvo el mininterior.

A través de redes sociales, Idárraga Franco afirmó que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, con el propósito de “perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción.”, inició escribiendo el funcionario.

Asimismo, Idárraga Franco aseguró que estaba orquestando una campaña de desprestigio en su contra.

“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares.”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario entre agosto y noviembre de 2025 habría extraído 2,3 gigas de información privada de su celular, en la que se encontraban sus denuncias de corrupción y fuentes.

“Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.”, señaló.

Ante esto, el ministro de Justicia (e) expuso el caso ante la Fiscalía y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción.”, puntualizó Idárraga