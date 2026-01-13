El presidente Gustavo Petro, por medio de varias publicaciones en su cuenta de X, convocó a movilizaciones alertando que desde este martes 13 de enero empezarán las demandas en contra del decreto del salario mínimo.

“¡Abejas trabajadores y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del estado”, se lee en parte de sus publicaciones.

Agregó: “Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto, a través de la televisión o de los dineros, sucios con que compran votos, se creen dueños de la vida. Si quiere reciba el dinero, para algo sirve. Pero no se venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia”.

El jefe de Estado aseguró que el salario mínimo vital, que quedó en dos millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte, se decretó con base en cálculos del DANE sobre el costo de la canasta familiar y el número promedio de trabajadores por hogar.

Añadió que este salario mínimo vital es algo que ordena la Constitución en su artículo 53.

También apuntó que en el Congreso, que será elegido en marzo de este año, debe estudiarse un proyecto de ley para establecer el salario mínimo vital en Colombia. Es por eso que invitó a la población a no dejarse comprar por el voto y ejercer bien su derecho.

¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles



Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026

Por otro lado, le hizo un llamado a la Policía Nacional para “detener a los compradores de votos en todo el país por ser delincuentes, ya están comprando hasta con bitcoins, y no se dan cuenta, si la policía no detiene a los compradores de votos se hace cómplice de las mafias y rompe la constitución. Según esa constitución soy su comandante supremo y doy una orden de ejecución inmediata a todos los comandantes regionales y municipales de la policía, garantías electorales y libertad del voto es que no compren el voto de la gente que trabaja, así podrá hacerse realidad la constitución y el el país será una gran nación en paz y democracia”.