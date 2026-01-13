El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, inició el lunes 12 de enero una visita de tres días a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

Joel_Gonzalez/Presidencia de la República

El viaje del jefe de la cartera de Defensa se produce pocos días después de que Petro y Trump sostuvieran una conversación telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, tras semanas de cruces verbales y desacuerdos por la política antidrogas y la situación en Venezuela.

Según informó el Ministerio de Defensa, Sánchez sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Defensa, representantes de la Casa Blanca y miembros del Congreso estadounidense vinculados a temas de seguridad, armas e inteligencia.

“Tenemos tres prioridades: dar a conocer lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas. (...) El segundo es mirar qué oportunidades tenemos nosotros para fortalecer aún más la cooperación internacional en temas de inteligencia, de drones y antidrones. Y el tercero, en trazar una hoja de ruta para afectar críticamente aquellas amenazas que persisten contra las naciones, que es el crimen organizado transnacional y que no reconoce fronteras”, manifestó Sánchez.

El Gobierno explicó que durante los encuentros se expondrán los avances y resultados del país en la lucha contra la producción de drogas y el combate a bandas criminales transnacionales, en un momento en el que Washington ha insistido en la necesidad de frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

“Esta agenda en Estados Unidos busca que las autoridades de ese país entiendan claramente lo que estamos haciendo en Colombia en la lucha contra las drogas”, agregó el ministro de Defensa.

Ya este lunes el ministro Pedro Sánchez sostuvo una reunión virtual con la Cancillería de Colombia y el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de EE. UU., Joseph M. Humire, en el que se definieron las mencionadas prioridades en la agenda de Colombia en el país norteamericano.

El ministro @PedroSanchezCol sostuvo una reunión virtual con @CancilleriaCol y el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa, @jmhumire, con el apoyo de la Embajada, como preámbulo a la visita que realizará el presidente @PetroGustavo a ese país en la… pic.twitter.com/SIUJuZGqRu — Mindefensa (@mindefensa) January 12, 2026

El pasado miércoles, los presidentes Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica que el mandatario estadounidense calificó como “realmente buena”, tras la cual anunció que espera reunirse con su homólogo colombiano en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.